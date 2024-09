[정아람의 미주알고주알] '알파고'가 기보 없이 성장했다고?

※ '미주알고주알(바둑알)'은 바둑면에 쓰지 못한 시시콜콜한 취재 뒷이야기를 다루는 코너입니다.



⑩ '알파고'가 기보 없이 성장했다고?…알파고를 둘러싼 거짓 소문

이번 이야기는 정색하고 써야 할 것 같다. 내가 커제 9단과 알파고의 대결을 취재하고, 기사를 쓰면서 정말 답답했던 게 있다. 바로 알파고 2.0에 대한 이야기다.

대결이 시작되기 전, 알파고에 대한 여러 추측이 있었다. 그중 하나가 이번에 등장하는 알파고는 기보를 전혀 입력하지 않고 스스로 강화학습을 통해 성장한 버전이라는 말이었다. 이렇게 기보를 입력하지 않은 알파고를 기존 알파고(기보 입력 통해 성장)와 구분하기 위해 '알파고 2.0'이라고 부르기 시작했다.

추측은 이내 기정사실이 됐다. 그리고 현재도 진행형이다. 수많은 매체가 기보 입력 없이 스스로 성장한 알파고가 커제 9단에게 압승했다고 기사를 쓰고 있다.

결론부터 말하겠다. 지금 커제 9단과 대결을 펼치고 있는 알파고는 인간의 기보를 학습해 성장한, 이전에 우리가 알고 있던 바로 그 알파고가 맞다. 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO와 데이비드 실버 알파고 책임 개발자가 직접 말했다.

23일 알파고와 커제 9단의 대결이 끝난 뒤 열린 기자회견에서 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO는 “커제 9단과 대국한 알파고는 기보를 기초적으로 학습한 다음에 자기 학습을 통해 기력을 강화한 버전”이라고 설명했다.

24일 열린 인공지능 포럼에서 데이비드 실버 개발자는 “현재 커제 9단과 대결을 벌이고 있는 알파고를 지난해 3월 버전과 구분해 ‘알파고 마스터(Master)’라고 부른다”며 “지난해 연말부터 연초까지 인터넷 사이트에서 프로기사들에게 60전 승을 거뒀던 바로 그 버전과 동일하다”고 소개했다.

기자회견, 질의응답 등등 어디에서도 알파고 2.0 버전에 대한 이야기는 찾을 수 없다. 그렇다면, 도대체 왜 커제 9단과 붙는 알파고가 2.0 버전이라는 이야기가 나왔는지 살펴보자.

지난해 3월 이세돌 9단과의 대국 이후 잊혀져가던 알파고가 다시 사람들 입에 오르기 시작한 건 지난해 말이다. 알파고는 지난해 말부터 올해 초까지 인터넷 바둑 사이트에 '마스터(Master)'라는 아이디로 등장해 세계 최고수를 상대로 60전 전승을 거뒀다. 당시 커제 9단도 알파고에 3연패를 당했다.

비슷한 시기, 알파고가 커제 9단과 공식 대결을 펼칠 것이라는 이야기가 솔솔 피어났다. 지난해 12월 세르게이 브린 구글 공동 창업자와 순다르 피차이 구글 최고경영자(CEO)가 중국기원을 방문하는 일이 있었다. 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO도 자신의 트위터에 알파고의 재등장을 암시하는 글을 남겼다. 정황상 구글이 온라인 사이트에서 비공식적으로 알파고의 기력을 테스트하면서, 커제 9단과의 공식 대결을 협상하고 있는 게 분명했다.

그런데 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO가 지난 1월 17일 독일 뮌헨에서 열린 ‘2017 디지털·라이프·디자인(DLD) 콘퍼런스’에서 묘한 말을 했다. “알파고의 두번째 단계로, 기보를 입력하지 않고 처음부터 자체적인 강화 학습만으로 기력을 향상시키는 시험을 하고 있다”고 밝힌 것이다.

이 사실이 알려지면서 커제 9단과 대결하는 알파고가 2.0 버전이라는 말이 나오기 시작했다. 그도 그럴것이, 이미 커제 9단이 온라인 사이트에서 기존의 알파고에 3패했는데, 결과가 뻔한 승부를 구글에서 다시 할리 없다는 말이었다. 어느 정도 일리는 있었다. 이렇게 알파고 2.0 버전이 커제 9단과 붙는다는 추측이 힘을 얻었다. 그러더니 사실처럼 대접을 받기 시작했다.

뚜껑을 열어보니 추측은 사실이 아니었다. 하지만 아직도 인터넷에는 이번 알파고가 2.0 버전이라고 단정짓는 기사가 넘쳐난다. 여기에 그치지 않고, 알파고 2.0이 인공지능의 비약적 성장을 보여주는 사례라며 의미 부여까지 하고 있다. 또, 그러한 기사 일부는 '인공지능 전문가에 따르면'이라고 적고 있다. 도대체 그 인공지능 전문가는 누굴까 궁금해진다.

그렇다면 허사비스가 언급한 알파고 2.0의 정체는 뭘까. 현재 알파고의 상위 버전이 아니라, 알파고의 완성도를 높이기 위한 도구적 프로그램으로 '추정'된다. 데미스 허사비는 지난 3월 20일 영국에서 열린 CSAR(Cambridge Society for the Application of Research) 강연에서 또다른 용도의 알파고에 대해 설명한 적 있다. 그는 "알파고를 착각에 빠트리고 혼란스럽게 만들기 위해 '적' 버전의 알파고를 개발했다. '적' 버전과 기존의 알파고를 반복 대결시켜 알파고의 한계를 극복했다"고 말한 바 있다. 알파고 2.0도 이처럼 알파고를 돕는 용도의 프로그램이 아닐까.

이번 일로 나는 추측이 사실로 변하는 게 참 순식간이라는 생각이 들었다. 잘못된 정보가 또다른 오류를 끊임없이 재생산하는 것을 보면 씁쓸한 기분마저 든다. 점점 몸집이 불어나는 잘못된 정보들의 종착역은 과연 어디일까. 어찌됐건, 추측은 추측일 뿐이다. 여론을 등에 입은 추측이 사실로 둔갑하는 순간을, 아무리 사소한 것이라 할지라도, 우리는 항상 경계해야 한다.

우전(중국)=정아람 기자 aa@joongang.co.kr