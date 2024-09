갤럭시S8 미국에서 사실상 반값? 삼성전자, '1+1 프로모션' 진행

삼성전자의 최신 스마트폰 갤럭시S8이 미국 시장에서 사실상 반값에 풀렸다.

22일(현지시간) 미국의 IT 전문매체 더버지, 샘모바일 등에 따르면 삼성전자는 미국 홈페이지를 통해 갤럭시S8 시리즈 스마트폰 한대를 사면 한 대를 덤으로 주는 파격적인 '원 플러스 원'(Buy one, get one) 프로모션을 한시적으로 진행하고 있다고 보도했다.

삼성은 공식 홈페이지(samsung.com)를 통해 고객이 두 대의 갤럭시S8 시리즈를 구매한 뒤 미국의 이동통신사인 T-모바일의 회선을 등록하면 7~10일 뒤 750달러(한화 84만2250원)를 돌려준다.

현재 미국에서 갤럭시S8과 갤럭시S8 플러스 가격이 각각 750달러, 850달러로 책정된 점을 고려하며 사실상 반값에 스마트폰을 파는 셈이다.

앞서 T-모바일은 자체적으로 비슷한 프로모션을 내놨지만, 신규 가입자에 한정한다는 점이 단점이 있었다.

하지만 이번 삼성전자 프로모션은 기존 T-모바일 가입자라도 이용할 수 있고 두 대 가운데 하나만 등록해도 혜택을 볼 수 있다.

또 갤럭시S8 시리즈를 사면 동영상 스트리밍 서비스 넷플릭스 6개월 이용권과 64GB SD 메모리 카드 등으로 구성된 170달러 상당의 '엔터테인먼트 키트'도 무료로 제공된다.

온라인 중앙일보