7년만에 해체, 걸그룹 씨스타가 팬들에게 남긴 손편지

걸그룹 씨스타가 활동 7년 만에 해체한다.

23일 씨스타는 '스타1' 팬카페에 손편지를 올려 팀 활동 종료를 알렸다.

효린은 "씨스타의 효린으로서 멤버들과 그리고 스타1(팬클럽명)과 함께 한 시간은 그 무엇과도 바꿀 수 없는 소중한 시간이었고 꿈과 같은 순간들이었습니다"라며 "이제 우리 씨스타 멤버들은 제2의 인생을 위해 각자의 길을 가게 되었습니다"라고 말했다.

보라도 "제가 매년 팬들께 행복하자고 했는데 저희와 함께 한 7년이 다들 즐겁고 행복했으려나 모르겠어요"라며 "저는 스타1과 씨스타 멤버들이 함께했던 시간이 정말 너무나 소중하고 행복했습니다"고 적었다.

또 소유는 "행복했던 순간에도 힘들었던 순간에도 항상 옆에 있어주는 우리 멤버들이랑 스타1이 있었기 때문에 더 행복하고 덜 힘들었던 것 같아요. 돌아보면 팬분들이랑 함께 했던 시간들이 많이 부족했던 것 같아서 아쉽기도 하고 미안하기도 해요"라고 썼다.

다솜도 "여러분들과의 교감으로 조금 고될 수 있었던 7년의 여정을 행복하게 마무리할 수 있었던 것 같아요"라며 "정말 아쉽지만 씨스타는 이번 앨범을 마무리하고 각자의 길을 걷기로 결정했습니다. 팬분들의 넘치는 사랑을 앞으로 각자 활동을 통해서 조금씩 보답해 나가고자 합니다"라고 전했다.

앞서 한 매체는 오는 6월 초 전속계약이 만료되는 씨스타가 이번 싱글 활동을 끝으로 팀 활동을 마무리한다고 보도했다.

해당 매체는 관계자의 말을 인용해 "멤버들이 소속사와 오랜 시간 진로를 상의했다. 7년 간 고생하며 활동한 멤버들이 다른 도전을 해보겠다는 의견을 존중해 주기로 했다"고 밝혔다.

씨스타는 지난 2010년 6월 '푸시 푸시'(Push Push)로 데뷔했다. 이후 '소 쿨'(So Cool)과 '러빙 유'(Loving U), '기브 잇 투 미'(Give it to me), '터치 마이 바디', '셰이크 잇'(Shake It) 등 다수의 히트곡을 배출하며 많은 사랑을 받았다.

