미국 팝스타 아리아나 그란데(Ariana Grande)는 22일(현지시간) 영국 맨체스터 아레나에서 열린 자신의 투어 콘서트 '데인저러스 우먼'(dangerous woman) 도중 발생한 테러에 대해 "마음이 찢어진다"고 적었다.

그란데는 이날 참사 직후 트위터를 통해 "진심으로 애도한다. 달리 할 말이 없다(i am so so sorry. i don't have words)"며 짧은 애도의 글을 남겼다.

앞서 22일 영국 맨체스터 아레나에서 발생한 폭발로 최소 19명이 사망했고, 60명이 부상을 입어 병원으로 후송됐다. 영국 당국에 따르면 폭발은 로비에서 시작된 것으로 알려졌다. 목격자들은 공연 막바지 굉음이 들렸다고 진술했다.

맨체스터 경찰은 테러리스트의 소행으로 간주하고 현장을 수습하는 등 경위를 밝히고 있다. 일각에서는 자살폭탄 테러 가능성도 제기되고 있다.

온라인 중앙일보