2017.05.21 문화 가이드

[책]

호모데우스 : 미래의 역사

세계적인 베스트셀러 『사피엔스』의 저자 유발 하라리 이스라엘 히브리대 교수의 신작. 과학·철학·역사·종교 등 학문의 경계를 넘나들며 인류의 미래상을 펼쳐보인다. ‘호모데우스’는 사람의 학명인 ‘호모(Homo)’와 라틴어로 신(God)을 뜻하는 ‘데우스(Deus)’의 합성어로 ‘신이 된 인간’을 의미한다. 과학의 발달로 인간은 신의 영역에 도전하고 있으며, 미래사회엔 인간 중심 이데올로기가 사라질 것이라고 말한다.

세계화의 풍경들

영국화가 찰스 바틀릿의 ‘로마의 포로들’은 대리석 건물 계단에 앉아 있는 어린아이들과 웃으며 석류를 건네는 로마 군인의 모습을 담았다. 노예의 노동 없이는 지탱될 수 없었던 로마의 경제 시스템을 슬프게 보여주는 그림이다. 경제학자 송병건 성균관대 교수가 고대 로마부터 20세기까지 세계화의 결정적인 순간들을 그림으로 읽어준다. 중앙SUNDAY의 인기 칼럼인 ‘비주얼 경제사’를 다듬고 보완했다.

[영화]

캐리비안의 해적: 죽은 자는 말이 없다

전설적인 해적 잭 스패로우(조니 뎁)의 눈 앞에 바다의 학살자 살라자르(하비에르 바르뎀)가 복수를 위해 고스트쉽 ‘사일런트 메리’ 호를 몰고 찾아온다. 둘 사이에 숨겨진 엄청난 과거가 밝혀지고, 잭은 해적선 ‘죽어가는 갈매기’ 호를 타고 사투를 시작한다.

너와 100번째 사랑

리쿠(사카구치 켄타로)는 시간을 되돌릴 수 있는 인생 레코드를 발견하고 타임리프 능력을 갖게 된다. 리쿠는 자신의 능력을 이용해 어릴 적 소꿉친구이자 첫사랑인 아오이(미와)의 슬픈 운명을 바꾸기로 결심한다. 타임리프가 반복되면서 둘은 계속 새로운 추억을 쌓아나간다.

[공연]

연극 ‘로미오와 줄리엣’

셰익스피어의 비극을 한국적이면서도 세계적으로 풀어낸 극단 목화의 1995년 초연작을 국립극단이 초청해 선보인다. 한국 무용과 풍물이 어우러진 놀이마당으로 꾸며진 무대는 셰익스피어 연극의 본 무대인 영국 바비칸센터를 비롯해 세계 주요 공연장에서 호평받았다.

뮤지컬 ‘록키호러쇼’

컬트 문화의 대명사로 꼽히는 파격과 도발의 뮤지컬. 폭우 속 낯선 성을 방문하게 된 젊은 커플이 은하계 소속 트랜스섹슈얼 행성에서 온 양성애자 퍼터 박사를 만나면서 벌어지는 이야기로, 허위와 가식으로 가득한 세상에서 벗어나 잠시나마 자유와 해방을 맛보게 하는 무대다.

[클래식]

라디오프랑스필하모닉 & 손열음

4년 만에 내한하는 라디오프랑스필하모닉 오케스트라가 피아니스트 손열음과 협연한다. 1979년생 지휘자 미코 프랑크가 음악감독으로 취임한 후 첫 아시아 투어다. 손열음은 거쉬인의 협주곡 F장조를 함께 연주한다. 오케스트라는 라벨 ‘어미거위 모음곡’등’을 들려준다.

기돈 크레머 & 크레메라타 발티카

바이올리니스트 기돈 크레머가 창단한 악단 크레메라타 발티카가 20주년을 맞았다. 북미ㆍ유럽ㆍ아시아에서 열리는 투어 공연 중 한국에서는 바흐 두대의 바이올린을 위한 협주곡, 필립 글래스 바이올린과 체로를 위한 이중 협주곡 등을 연주한다.

[전시]

이영수 개인전 ‘A Day in the Life’

팝아티스트 이영수는 수묵화에 만화를 접목하는 독창적인 점묘기법을 구사한다. 2010년부터는 아크릴 물감을 주재료로 사용하고 있다. 이번 15번째 개인전의 제목은 비틀스의 명곡 ‘A day in the life’에서 따왔다. ‘꼬마 영수’의 평범한 일상을 예술로 그려낸다.

신영훈 개인전

신영훈 작가는 광목에 수묵으로 여인의 감성을 표현해낸다. 작품 속 아름다운 여성의 흰 날개나 흰 옷은 숭고한 여성성인 동시에 뜨거운 욕망에 대한 차가운 은유다. ‘여성’이라는 전통적 클리셰를 해체시키기 위해 여성의 외양이 아닌 내면의 감정에 집중한다.