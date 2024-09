디지털 테크놀로지 무용의 신세계 열다

AI, 3D프린터, 3D안경, 웨어러블 테크놀로지, 디지털 스킨…. 이런 단어를 무용계에서 들을 줄 몰랐다. 디지털 세상에서도 가장 첨단 수준의 테크놀로지들을 예술 중에서도 가장 아날로그한 장르인 무용 공연에 적용한 아주 특별한 무대가 찾아온다. 첨단 과학기술을 응용해 독보적인 안무 언어를 개척하고 있는 영국의 대표적인 현대무용가 웨인 맥그리거(47)가 12년 만에 내한해 선보이는 신작 ‘아토모스(Atomos)’(5월 26~27일 LG아트센터)다.

창조산업의 본보기 … AI와 무용이 만나는 ‘아토모스’

이제껏 무용 분야에서 테크놀로지의 입지는 제한적이었다. 거울을 이용한 만화경 효과를 활용해 무용수들의 이미지를 스크린으로 확장하는 것으로 유명한 필립 드쿠플레나 르네 마그리트의 회화를 연상시키는 초현실적인 영상과 무대 위 무용수들의 인터랙션을 도모하는 조세 몽탈보 등 ‘테크놀로지’를 키워드 삼는 안무가들이 있긴 하지만, 대체로 ‘영상과 무대의 만남’이라는 전통적인 방식을 벗어나지 못했다. 하지만 웨인 맥그리거는 뇌과학과 AI 기술을 안무에 반영해 인간의 움직임과 첨단 테크놀로지를 하나로 융합시켰다는 점에서 전혀 차원이 다르다. 이런 독특한 시도를 하는 무용가는 그가 유일하다.

모두가 ‘실험’을 말하지만, 웨인 맥그리거야말로 진짜 ‘실험’을 한다. 무용수들이 3D안경을 쓰고 소프트웨어로 구동되는 거울 속 인공지능 아바타와 인터랙트하며 새로운 움직임을 만들어내는 식이다. 1992년 불과 22세에 설립한 ‘웨인 맥그리거 스튜디오’(구 ‘랜덤 댄스 컴퍼니’)는 무용수들뿐 아니라 작가·과학자·음악가·비주얼 아티스트·소프트웨어 개발자·경제학자까지 협업해 다양한 실험을 해왔는데, 무용의 외연 확장뿐 아니라 영국 예술계의 혁신과 융합 트렌드를 주도하는 창작의 산실로 통하고 있다.

공연평론가 한정호씨는 “맥그리거는 안무에 과학과 기술을 응용하는 수준이 단순히 오브제나 무대의 공간적 배경에 적용하는 피상적인 수준을 넘어섰다”면서 “영국을 중심으로 발달한 첨단 테크놀로지를 적극적이고 전방위적으로 사용하고 있는데, 몰핑기법이나 3D프린터로 의상을 제작하는 방식이 영국 보수당 정부가 2000년대 중반부터 육성해온 창조산업의 결실로 인식되면서 영국을 대표하는 크리에이티브 디렉터로 인정받고 있다”고 전했다.

첨단 테크놀로지를 전방위적으로 사용한 춤

웨인 맥그리거는 가장 혁신적인 현대무용가로 꼽히지만 세계의 발레단이 가장 사랑하는 안무가기도 하다. 현대무용가로는 최초로 2006년부터 영국 로열 발레단의 상주안무가로 활동하고 있고, 슈투트가르트 발레단·볼쇼이 발레단·뉴욕 시티 발레단·네덜란드 댄스 씨어터·샌프란시스코 발레단 등 세계 정상급 무용단들의 러브콜이 끊이지 않는다.

2015년에는 ‘트리 오브 코즈(Tree of Codes)’로 파리오페라 발레단에까지 진출했는데, 현대미술 거장인 올라퍼 엘리아슨과의 협업으로 또 다시 새로운 무대미학을 창조해냈다. 한정호 평론가는 “맥그리거는 로열 발레단의 ‘크로마(Chroma)’(2006)를 통해 일찌감치 영국 무용계 거장으로 발돋움 했다”며 “이제 파리오페라 발레까지 그의 업적을 적극 수용하면서 명실상부 윌리엄 포사이드, 프렐조카주와 비견되는 세계적인 거장이 됐다”고 했다.

특히 로열 발레단의 맥그리거 사랑은 유별나다. 지난해 11월 로열 오페라 하우스에서 대표작 ‘크로마’와 신작 ‘멀티버스(Multiverse)’ 세계 초연을 포함한 ‘올 맥그리거 프로그램’으로 그의 상주 안무가 10주년을 축하하기도 했다. 로열 발레단 예술감독 케빈 오하라는 “맥그리거가 모든 것을 과학적으로 보고 몸의 가능성만을 탐구한다고 보는 사람도 있지만 ‘인프라(Infra)’(2008)처럼 감동적인 작품도 있다. 그는 내러티브를 얘기하지 않지만 진정 대중과 함께 현시대의 순간들을 포착하고 있다”고 평가한다.

명성에 걸맞게 수상경력도 화려하다. 영국을 대표하는 공연예술상인 올리비에상은 물론 무용계 최고의 영예인 브누아 드 라 당스상·크리틱스 서클상·타임아웃상·사우스뱅크 쇼 어워드 등을 모두 휩쓸었고, 2011년에는 무용에 대한 공로를 인정받아 대영제국 훈작사 CBE(Commander of the Order of the British Empire)를 수여받기도 했다.

“진정으로 시대를 포착하는 예술가”

그럼 ‘아토모스’는 대체 어떤 무대일까. 2013년 영국 런던 새들러스 웰스 극장에서 초연된 이 작품은 사물을 구성하는 최소단위인 ‘원자’(atom)의 구조에 영감을 받아 인간 신체의 움직임을 탐구한다. ‘어떻게 하면 우리의 신체를 원자화할 수 있을까’라는 호기심이 출발점인데, 작업과정에서 첨단기술의 힘을 빌렸다는 점이 핵심이다. 초연 당시 파이낸셜 타임스는 ‘아토모스’를 딱 100년 전 초연한 발레뤼스의 ‘봄의 제전’이 일으킨 센세이션에 비유하며 “100년 후에는 맥그리거의 혁신적 안무가 전통적인 예술 장르에서 기술이 어떻게 자리잡기 시작했는지 보여주게 될 것”이라고 내다봤다.

자신의 컴퍼니 ‘웨인 맥그리거 스튜디오’의 작품인 만큼 특유의 과학적이고 실험적인 안무 메소드와 미래지향적 미학이 오롯하다. 그의 컴퍼니는 초기부터 앞서가는 융합 예술가들과 협업해 애니메이션·디지털 필름·3D아키텍처·전자음향 등을 안무와 결합하는 방식으로 첨단 과학을 과감히 활용해 왔는데, ‘아토모스’에서는 3D 디지털 소프트웨어 ‘비커밍(Becoming)’과 웨어러블 테크놀로지를 이용한 혁신적인 제작 과정을 도입했다.

평소 “안무는 육체적으로 사고하는 과정”이라고 설파해온 그는 ‘아토모스’에서 정신과 몸의 상관관계에 대한 탐구 자체를 과제로 삼았다. ‘몸 자체가 스스로 생각하는 놀라운 능력을 갖고 있다’는 자신의 철학을 컴퓨터 테크놀로지와 생물학을 융합시켜 안무로 구현한 것이다.

과정은 이렇다. 맥그리거는 자신에게 큰 영감을 준 SF영화 한편을 1,200개의 프레임으로 나눠 거기서 컬러와 추상적인 움직임의 형태들을 얻었고, 그 이미지들을 안무의 기초재료로 삼았다. 한편 춤을 추는 무용수들 몸에 센서를 부착해 각자의 생체학적인 신호들을 추출했다. 추출된 각자의 움직임과 생체 정보는 3D 비디오 데이터로 변환돼 인공지능을 갖춘 실물크기 가상의 몸인 ‘디지털 댄서’로 거듭났다. 이 디지털 댄서의 움직임이 안무를 확장했다. 인공지능 디지털 댄서의 과격하고 예측불가능한 움직임은 곧 몸이 가진 사유와 창조의 능력치를 끌어 올렸고, 움직임의 한계를 넓히는 새로운 차원의 안무를 가능케 한 것이다.

전체적인 안무는 마치 신경세포가 정보를 주고받는 듯 유기적인 움직임이 정신과 몸의 관계를 시각화하는 모양새다. 흥미로운 것은 원래 곤충의 움직임을 보는 듯한 특유의 날카로운 각도와 스피드로 유명한 맥그리거 스타일이 ‘디지털 댄서’에 의해 완화돼, 오히려 보다 인간적이고 자연스러운 움직임이 창조됐다는 점이다.

안무 외에도 볼거리는 많다. 웨어러블 테크놀로지로 수집된 생체정보가 디자인에 반영된 의상 ‘디지털 스킨’은 3D프린팅을 통해 제작된 것으로, 각 댄서의 감정적 알고리즘을 시각화해 보여준다. 관객들은 3D 안경을 쓰고 공연을 관람하게 되는데, 천장에서 내려오는 대형 모니터 7대에 투영되는 3D 그래픽 영상은 강렬한 색감과 기하학적 이미지로 무대 위 무용수들의 움직임과 기묘한 조화를 이룬다. 무대 공간을 사각형 픽셀 형태로 분할하는 조명도 독특한 공간감을 조성한다. 작품 전체에 신비로운 분위기를 조성하는 앰비언트 뮤직도 강렬한 인상을 준다.

춤이라는 아날로그 세계를 AI와 VR, 또는 AR 테크놀로지로 얼마나 확장할 수 있을까. 예술의 영역까지 넘보는 디지털 기술이 어떤 신세계를 만들어낼지는 객석에서야 비로소 확인할 수 있을 것 같다. ●

글 유주현 객원기자 yjjoo@joongang.co.kr, 사진 LG아트센터