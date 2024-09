가수 태연이 대만 팬으로부터 받은 선물이 화제다.

태연은 20일 자신의 인스타그램에 미니 오토바이를 공개했다. 오토바이에는 태연의 이니셜 TY가 하늘색으로 새겨졌다. 같이 보내진 헬멧에는 ‘I ♡ bike’ ‘Catch me if you can’이라는 영문 글자가 써있다. 태연은 오토바이를 보며 “이열”이라고 말했다.

태연은 대만에서 열리는 콘서트에 참석하기 위해 지난 18일 출국했다.