"핵기술 진보로 북한은 과거와 달리 훨씬 자신감 갖고 있다"

하지만 트럼프 대통령은 ‘적절한 환경하에서 북한과 협상한다(negotiate with North Korea under the right circumstances)’라는 부분을 명시했다. 적절한 환경은 결국 북한의 완전한 비핵화를 직접적으로 의미하는 것이다. 북한과 협상에 대한 제안은 하지만 적절한 환경이라는 엄격한 조건이 달려있는 것이다.”