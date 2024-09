"마사지 받을 시간도 없었다" 이방카, 금수저 워킹맘 책 논란

도널드 트럼프 미국 대통령의 장녀 이방카 트럼프가 일하는 여성의 위해 쓴 자서전이 현실과 동떨어져 있다는 비난을 받고 있다.

이방카의 자서전 '일하는 여성들: 성공 법칙 다시 쓰기'(Women Who Work: Rewriting the Rules for Success'은 2일(현지시간) 출간됐다. 이 책은 이방카가 트럼프 그룹 임원이자 패션브랜드 대표로서 워킹맘을 위한 조언을 담은 책이다.

이방카의 자서전에 대해 현지 언론들은 호의적이지 않다. 가디언에 따르면 이방카는 책에서 아버지의 대선 유세를 돕느라 어쩔 수 없이 '생존모드'에 돌입해야 했다는 내용을 언급하며 "솔직히 나는 아침에 20분 일찍 일어나 명상을 하거나 마사지, 케어를 받으러 다닐 시간이 없었다"고 털어놨다.

미국여성법센터 회장 내정자 파티마 고스 그레이브스는 이방카의 책을 두고 "일하는 여성들이 직면한 장애물을 전혀 모른다"며 "수많은 여성은 이 책의 조언을 따를 처지가 아니다"라고 US뉴스에 전했다.

뉴욕타임스(NYT)도 책에 대해 혹평했다. 이어 NYT는 "이방카가 백악관 실무에서 트럼프 대통령의 눈과 귀가 돼 줄지에 대해선 미지수"라면서 "하지만 이방카가 모든 것이 초기 단계임을 인정한 만큼, 앞으로 어떻게 될 지는 지켜봐야 한다"고 전했다.

