트럼프의 북미대화 위한 ‘적절한 상황’은? 北 ‘진정한 비핵화 의지’ 검증이 관건

도널드 트럼프 미 대통령은 1일(현지시간) 언론 인터뷰에서 북·미 대화 가능성을 제기하면서 ‘적절한 상황 하에서(under the right circumstances)’라는 단서를 달았다. 그가 언급한 적절한 상황이 구체적으로 무엇을 뜻하는지는 설명하지 않았다.

틸러슨 “북미대화 검토라도 하려면 北 구체 행동부터” #윤병세 “상황 관리 아닌 문제 해결 위한 대화 하자는 것” #‘검증가능한 핵동결’ 거론…구체 절차, 방법 규정 ‘난제’

정부는 트럼프 대통령의 발언이 기존에 밝힌 대북 접근법과 다른 것이 없다는 입장이다. 트럼프 행정부는 최근 새로운 대북 기조를 ‘최고의 압박과 관여(Maximum pressure and engagement)’로 정했다. 정부 당국자는 “and로 연결돼 있지만 이는 사실상 for의 의미다. 결국 북한을 핵 폐기 대화 테이블로 끌어내기 위해 최고의 압박을 가하겠다는 뜻”이라고 설명했다. 트럼프 대통령도 이런 취지에서 대화 가능성을 언급했다는 것이다.

그 간 잇따른 한·미 대북 공조 협의에서도 미 측은 “압박과 관여 사이에는 ‘조건이 맞아야(if the condition is right)’라는 말이 생략돼 있다. 즉 북한이 진정성 있는 태도를 보여야 압박에서 관여로 넘어갈 수 있다”는 설명을 했다고 한다. 이는 정부가 여러 차례 밝힌 “북한이 진정한 비핵화 의지를 보인다면 대화의 문은 열려 있다”는 입장과 같다. 윤병세 외교부 장관도 지난 1일 출입기자단과의 오찬 간담회에서 “대화라고 하면 다 같은 것으로 보는 경향이 있는데, 트럼프 대통령이 생각하는 대화는 상황관리를 위한 것이 아니라 문제를 해결하기 위한 대화로 보는 것이 맞다”고 말했다.

관건은 북한의 진정한 비핵화 의지를 어떻게 확인하느냐다. 이에 대한 기준은 공식적으로 확인된 적이 없지만, 핵을 폐기하겠다고 말만 해서는 믿을 수 없다는 게 한·미의 공통된 인식이다. 미국이 ‘최고의 압박’을 강조하는 이유도 이를 통해서만 북한이 ‘비핵화 외에는 살 길이 없다’고 마음을 바꿀 수 있다고 보기 때문이다.

미국이 북한과의 대화에 응할 수 있는 조건에 대해선 렉스 틸러슨 미 국무장관이 ‘힌트’를 줬을 뿐이다. 지난달 28일 열린 유엔 안전보장이사회의 ‘북핵과 비확산’ 회의를 주재한 그는 “우리가 대화를 검토라도 할 수 있으려면(before we can even consider talks) 북한이 우리와 동맹국에게 위협이 되는 불법적인 (핵·미사일)무기 프로그램 개발에 있어 그 위협을 줄이는 구체적 조치(concrete steps)들을 취해야만 한다”고 말했다. 행동을 먼저 보여야 대화도 생각해볼 수 있다는 것이다.

북한이 비핵화 의지가 있다고 신뢰할 수 있는 수준의 조치로 미 학계에서는 ‘검증 가능한 핵동결’이 거론되고 있다. ▶북한이 영변 외에 확인되지 않은 장소에서 진행하고 있는 모든 비밀 핵 활동을 공개하고 ▶국제원자력기구(IAEA) 사찰단이 불시에 어느 곳을 무작위로 검증해도 핵 활동이 없다는 사실이 입증돼야 한다는 것이 핵심이다.

하지만 핵 보유를 생사의 문제로 받아들이는 북한이 이런 조건을 받아들일 가능성은 현재로선 크지 않아 보인다. 또 북한이 이를 수용한다고 해도 구체적 방법론에 대해서는 추가적인 협의가 필요하다. 외교가 소식통은 “핵동결을 통해 일단 대화부터 재개하자는 미국 내 비둘기파 사이에서조차 ‘무엇을 어떻게 동결할 것인가(what to freeze, how to freeze)’의 문제에 대해서는 이견이 많고 정답이 없다”고 전했다.

정부 당국자는 “비핵화를 전제로 한 협상 개시, 그 시작으로 핵동결 시행 등은 2005년 9·19 공동성명이 나올 때도 합의했던 것이지만 그 사이 북한의 핵능력이 너무 고도화했기 때문에 상황이 더욱 복잡해졌다. 고농축우라늄(HEU)의 경우 얼마나, 어디에 갖고 있는지도 사실 정확하게 파악이 되지 않는다”고 말했다. 또 “대화도 이런 핵동결을 어떻게 할 지 그 절차를 논의하기 위해 재개할 것인지, 아니면 북한이 어느 정도 핵동결 조치를 완수를 해야 대화 테이블을 다시 가동할 지에 대해서도 한·미는 물론 다른 6자회담 당사국들 간에 구체적으로 정한 것이 없다”고 덧붙였다.

또다른 당국자는 “트럼프 행정부는 대북정책을 점검하면서 과거 북한이 행동으로 확실히 보여주기 전에 먼저 인도적 지원 등을 했다가 북한이 태도를 바꿔 모든 것이 수포로 돌아간 실패의 경험들이 반복된 데 주목했다”며 “미 측이 전략적 인내를 비롯한 과거 20년 동안의 대북접근법이 실패했다고 선언한 것은 이런 실수를 반복하지 않겠다는 의지에서 나온 것이기 때문에 무엇보다 북한이 검증가능한 행동을 먼저 하는 것을 중시할 것”이라고 전망했다.

