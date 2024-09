美 상무장관, "시리아 공습, 美中회담 만찬 후 여흥 대신…" CNN 보도 파문

윌버 로스 미국 상무장관이 지난 4월 미군의 시리아 공습에 대해 트럼프 미국 대통령과 시진핑 중국 국가주석의 "만찬 후 여흥 대신이었다"고 말했다고 CNN이 보도했다.

2일(현지시간) CNN은 관계자의 말을 인용해 로스 장관이 1일 미 캘리포니아에서 열린 밀켄 연구소 글로벌 컨퍼런스에서 “시리아 공습은 만찬 후에 있을 여흥 대신이었다(It was in lieu of after-dinner entertainment)”면서 “대통령은 그 어떤 비용도 지불하지 않았다”는 말을 했다고 보도했다.

이에 대해 미 상무부와 백악관은 이 말의 진위에 대해 아직 별다른 해명을 내놓지 못하고 있다. 하지만 CNN 보도에 따르면 여러 인사의 입을 통해 로스 장관이 '여흥'(Entertainment)이라는 표현을 썼다고 알려지면서 파문이 쉽게 진화되기는 어려울 전망이다.

앞서 트럼프 대통령은 시 주석과 정상회담 첫날인 지난 4월6일 만찬 후 시리아 샤이라트 공군기지를 공습했다. 트럼프 대통령이 시 주석과 디저트를 먹던 시각 미군은 지중해의 구축함에서 토마호크 순항 미사일을 발사했다.

트럼프는 이같은 공습이 앞서 시리아 북부에서 발생한 화학무기 참사에 대한 응징 차원이었다고 밝힌 바 있다.

온라인 중앙일보