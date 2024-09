배우 한채영이 새로 이전한 노량진 수산시장에서 찍은 사진을 공개했다.

한채영은 2일 자신의 인스타그램에 “언니쓰 퇴근길~ on my way home~ #수산시장 😆 #배고프다😓 #이시간에 #fishmarket #hungry”라며 사진 한 장을 올렸다. 대게와 조개, 랍스타가 어항에 있는 사진이다.

해당 사진은 2015년 10월부터 이전을 시작한 노량진수산시장 신시장 모습이다. 노량진수산시장 현대화 사업에 거부해왔던 상인 270여곳 가운데 100여곳은 지난 2월 신시장으로 이전키로 운영주체인 수산업협동조합과 합의했다.