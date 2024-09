트럼프가 김정은을 '스마트 쿠키'라고 한 이유는?

북한 김정은 노동당 위원장은 꽤나 복잡한 노동절을 보내고 있을 터. 태평양 건너 도널드 트럼프 미국 대통령이 자신을 이렇게 불렀기 때문이다.

칭찬은 칭찬이다. 그런데 뒷맛이 개운치는 않을 것이다. 스위스에서 유학한 김정은 위원장은 그래도 영어에 대한 감이 있을 것이라는 가정 하에 말이다.

위의 말은 윗사람이 아랫사람에게만 하는 말이다. 따라서 번역 역시 반말로 하는 게 맞다.

기자가 코리아중앙데일리에 막 입사했을 당시, 미국 산타페 출신의 에디터 토비 스미스는 다음과 같이 말했다.

말인즉슨(의역이다), “너 똑똑한 애 아냐? 이것보단 잘해야지.”

한 마디로, 속된 말로 ’우쭈쭈‘는 맞는데 ’쯧쯧‘을 동반한 의미이기 때문이다.

이 말을 존경하는 누군가에게 ”정말 스마트하시군요“라는 뜻으로 했다간? 바로 관계의 종말을 맞게 될지 모른다.

트럼프 대통령의 관련 발언 전문은 다음과 같다.

“People are saying: ‘Is he sane?’ I have no idea.... but he was a young man of 26 or 27... when his father died. He‘s dealing with obviously very tough people, in particular the generals and others.

”And at a very young age, he was able to assume power. A lot of people, I’m sure, tried to take that power away, whether it was his uncle or anybody else. And he was able to do it. So obviously, he‘s a pretty smart cookie.“