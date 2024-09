할 말을 입는다 … '소통의 매개체' 티셔츠

티셔츠는 단순한 옷이 아니다. ‘걸어다니는 광고판’이고 ‘저항하는 깃발’이며, ‘나를 알리는 현수막’이고 ‘활보하는 예술작품’이다. 프랑스 갤러리 라파예트의 온라인 매거진 패션부에서 에디터로 일하는 라파엘 오르시니는 최근 『1000개의 티셔츠 행동을 프린트하다』(동녘)를 펴내 우리 시대 “소통의 매개체”로서의 티셔츠 역할을 강조했다.

라파엘 오르시니 『1000개의 티셔츠 행동을 프린트하다』 #"걸어다니는 광고판이고 저항하는 깃발" #선거 홍보ㆍ캠페인용으로도 강력한 수단

원래 단순한 속옷이었던 흰 티셔츠는 1950년대 말론 브랜도, 제임스 진 등 배우들이 대담하게 일상적인 겉옷으로 입기 시작하면서 탄탄한 근육질 몸매를 돋보이게 하는 당대의 가장 섹시한 옷으로 떠올랐다. 60∼70년대를 거치며 티셔츠는 자기만을 개성을 드러내는 표지로 자리매김했다. 롤링 스톤스, 클래시, 섹스 피스톨즈, 핑크 플로이드 등 거의 모든 밴드들이 자기들만의 상징적인 티셔츠를 가지고 있었고, 그 덕에 티셔츠는 록 음악에서 빼놓을 수 없는 한 부분이 됐다. 특히 롤링 스톤스는 정기적으로 공식 티셔츠를 만들었는데, 그 중 상당수에는 한눈에 롤링 스톤스를 떠올리게 하는 빨간 입술과 혀 로고가 그려져 있었다.

티셔츠는 자신의 의견을 알리는 수단으로도 활용된다. 특히 선거 홍보용으로도 티셔츠는 훌륭한 도구다. 티셔츠는 성별 구분 없이 모두가 입을 수 있는 옷이기 때문에 정치 캠페인에 안성맞춤인 것이다. 근래 유권자들의 마음을 가장 많이 움직인 티셔츠로는 미국의 그라피티 아티스트 셰퍼드 페어리가 버락 오바마를 위한 디자인한 ‘HOPE’ 티셔츠다. 대문자로 쓴 ‘HOPE’라는 글자 위에 빨강ㆍ파랑ㆍ흰색으로 채색한 오바마의 얼굴이 그려진 포스터는 티셔츠에 프린트돼 선거 기간 내내 수많은 오바마 지지자들의 깃발 역할을 했다. 그리고 10년이 지난 지금도 여전히 온라인을 통해 판매되고 있다.

폭력 반대, 테러 공격의 희생자 추모, 소수자에 대한 차별 금지 등 대의를 주장하는 상황에서도 티셔츠는 효과적인 수단이다. 티셔츠에 새겨진 선명한 대의는 때로 말보다 강하며 입소문보다 빨리 퍼지고 역사에도 길이 남는다. 2002년 넬슨 만델라가 에이즈 환자들을 방문하며 입었던 티셔츠 ‘HIV POSITIVE’, 2014년 시작된 독일의 난민 수용 운동 티셔츠 ‘REFUGEES WELCOME’, 2015년 파리 테러 공격으로 살해당한 이들을 기리는 티셔츠 ‘PLAY FOR PARIS’ 등이 그 사례다. 국내에서도 지난해 페미니즘 사이트 ‘메갈리아4’가 소송 비용 마련을 위해 ‘GIRLS Do Not Need A PRINCE’가 적힌 티셔츠를 판매하면서 큰 파장을 일으키기도 했다.

티셔츠는 훌륭한 홍보 수단도 된다. 티셔츠에는 단순한 브랜드 이름과 로고, 도발적인 구호와 세련된 광고 등 무엇이든 담을 수 있다. 디자인과 제작·배포가 쉬울 뿐 아니라 반응도 확실하다.

또 티셔츠에는 온갖 종류의 예술을 담아낼 수 있다. 그림부터 조각ㆍ판화, 옛 거장부터 지금 막 떠오르는 예술가들의 작품까지 다양한 이미지가 티셔츠 위에서 ‘불멸의 작품’으로 되살아난다. 특히 밝은 색으로 그린 단순한 형체에 검은 테를 두른 키스 해링의 그림들은 티셔츠 이미지의 단골 소재다. 책의 저자는 “키스 해링의 창작의 뿌리는 거리에 있다. 뉴욕 사람들의 일상에서 영감을 얻은 것들이다. 그러니 그의 작품들이 전형적인 일상복으로 들어온 것은 지극히 자연스러운 일이다”라고 짚었다.

