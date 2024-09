미 석학 페팃 교수,“대통령 탄핵한 한국 국민, 박수 받을 일 했다"

아일랜드에서 태어나(1945년) 현재 미국 프린스턴대와 호주국립대에서 정치학을 가르치고 있다. 이른바 신공화주의(Neo-Roman Republicanism) 진영의 대표적인 이론가이다. 북아일랜드 벨파스트의 퀸스대에서 박사학위를 받았다.

주요 저서로는 사회와 개인의 관계를 고찰한 『The Common Mind』(1996), 자유론에 입각해 신공화주의 이론을 정립한 『Republicanism: A Theory of Freedom and Government』(1997) 등이 있다. 최근엔 사회적 정의와 민주적 통제라는 시각에서 『On the People’s Terms: A Republican Theory and Model of Democracy』(2012)를 펴냈다.

페팃 교수는 자신의 신공화주의 이론을 토대로 스페인 사파테로(Zapatero) 정권에 정치 개혁에 대한 이론적 틀을 제공하기도 했다.