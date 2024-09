[단독] "南보다 北 맥주가 낫다"던 튜더, 옥스포드 강단에

이 글로 일약 스타덤에 오른 영국 저널리스트 다니엘 튜더. 그는 당시 영국 시사주간지 이코노미스트의 서울 특파원이었다. 일각에선 그를 두고 “한국 맥주의 매력을 제대로 모른다”는 비판도 했다. 하지만 대다수의 사람들은 격하게 공감했다. 튜더에겐 그럴 말을 할 자격이 있다. ‘북한’도 ‘맥주’도 그의 전문 분야들이기 때문.

영국 옥스포드대 출신인 그가 오는 1일, 모교 강단에 선다고 기자에게 알려왔다. 강연 주제는 ‘자본가의 특징을 보이는 왕조(Monarchy with Capitalist Characteristics)’라고 한다.

그가 지난 2015년, 또다른 북한 전문가인 제임스 피어슨 로이터 통신 기자와 공저한 책, ‘North Korea Confidential’을 기반으로 이야기를 풀어나갈 예정이라고 한다. 이 책의 한국어판은 다음달 출간될 예정이다. 이코노미스트는 이 책을 2015년도 “올해의 책”으로 선정한 바 있다.

튜더는 기자에게 보내온 ‘bodo jaryo’(맞다, 보도자료다)에서 다음과 같이 강연의 취지를 설명했다.

“Tudor was able to meet members of North Korea’s new generation of capitalists, even receiving business proposals from them. His real (but unstated) purpose of visiting though was to research his book. Whilst there, he was quite nervous about being found out. He also managed to take photos of 장마당 street markets whilst there.”

로이터통신 서울 특파원으로 현재도 왕성하게 활동 중인 공동저자 제임스 피어슨에게 전화를 걸어봤다. 피어슨은 책을 쓴 취지를 다음과 같이 설명했다.

(We wrote North Korea Confidential to try and get behind the headlines and the idea that North Korea is nothing but nuclear missiles and the ruling Kim family. Beneath all that lies a very real country, full of real people with real vices and desires. It is also one of the most capitalist places you will ever visit. North Korea’s biggest open secret is its real economy, its dual exchange rates, and the markets).