[인사] TV조선 外

◆TV조선▶제작본부장 상무 김태성
◆현대경제신문▶산업1팀장 차종혁▶산업2팀장 민경미▶금융팀장 김영
◆국민연금공단<부서장 전보>▶기획조정실장 이래광▶가입추진실장 강신복▶노후준비지원실장 이종신▶장애인지원실장 송호동▶감사실장 이문연▶운용지원실장 이재수▶서울북부지역본부장 최기영▶강서지사장 이순영▶부산지역본부장 류승락▶장애심사센터장 유금상
◆한국환경공단<1급 승진>▶홍보실장 안병용▶수도권서부지역본부 환경안전진단처장 김용덕▶기후변화대응처장 정득종▶상수도처장 백선재▶생활환경안전처장 진효언▶충청권지역본부 환경시설관리처장 임규영<2급 승진>▶기획조정처 예산팀장 차동현▶수도권동부지역본부 환경관리처 수질관리팀장 김낙현▶호남권지역본부 환경관리처 사업계획팀장 최용▶환경전문심사센터 통합심사지원팀장 이상원▶기후변화대응처 배출권운영팀장 유재형▶하수도처 관로정책지원팀장 황정현▶폐기물관리처 폐기물사업팀장 김성태▶환경시설처 환경시설품질지원팀장 이승현▶생활환경안전처 POPS측정망팀장 이창호▶수도권서부지역본부 자원순환관리처 제도운영1팀장 박충서