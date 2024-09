23일 생일을 맞은 트와이스 채영이 페이스북을 통해 팬들에게 감사 인사를 전했다. 채영은 1999년생으로 한국 나이 19살이다.

채영의 감사 편지는 ‘19’라고 크게 쓴 숫자로 시작했다. 채영은 “벌써 10대의 마지막 생일이네요”라며 “좋기도 하고 뭔가 아쉽기도 해요”라고 적었다.

이어 “생일 축하해주시는 모든 분들께 감사드린다”며 “20살 생일 때는 좀 더 성장된 채영이가 될 수 있도록 앞으로 노력해 나가겠습니다. 감사합니다”라고 인사했다.

채영은 편지를 ‘Happy birthday to me. Thank you once’라고 적은 뒤 마쳤다.

온라인 중앙일보