가수 지드래곤이 자신의 인스타그램에 의미심장한 문구를 공개했다.

지난 20일 지드래곤은 "Allergic to Stupid People"(멍청이들한테 알러지가 있다)라는 문구가 담긴 게시물을 올렸다.

또한 "I'll be nicer if you'll be smarter"(똑똑하게 군다면 내가 친절하게 대해줄게)라는 문구가 담긴 게시물도 연달아 게재했다.

누군가를 겨냥하는 듯한 문구를 올린 지드래곤은 불편한 심경을 드러낸 것으로 보인다.

게시물을 본 네티즌들은 "맞는 말이다" "평화를 바랍니다" "누가 스트레스 준거지..." 등 반응을 보였다.

새 앨범을 준비 중인 지드래곤은 오는 6월 상암 월드컵 경기장에서 솔로 콘서트를 개최한다.

