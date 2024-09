[접속! 해외서점가] 부자들만을 위한 금융시스템 고치자 … 반 트럼프 진영 ‘4년 견디기 매뉴얼’

우리는 지금 무엇을 해야 하는가

(WHAT WE DO NOW:Standing Up for Your Values in Trump’s America)

데니스 존슨·밸러리 메리언스 지음

멜빌 하우스

도널드 트럼프 대통령이 취임한 지 곧 100일이다.

미국은 물론 전세계의 혼란지수는 최고치에 달하고 있는 느낌이다. 워싱턴의 외신기자들도 모이면 트럼프 이야기로 날을 샌다. 보통 험담으로 시작해 걱정으로 끝난다. 사정이 이럴 지경인데 미국 국민들의 혼돈은 미뤄 짐작할 수 있다. 이 책이 미국 내에서 잔잔한 인기를 끌고 있는 이유일 수도 있다. 이 책은 이른바 ‘반 트럼프 진영의 투쟁서’이며 ‘트럼프의 4년 견디기 매뉴얼’이기도 하다.

지난해 대선 당시 민주당 경선에서 힐러리 클린턴을 끝까지 위협했던 진보투사 버니 샌더스 상원의원(실제 그가 후보가 됐으면 트럼프를 이겼을 것으로 보는 시각도 많다), 노벨경제학상 수상자이면서 뉴욕타임스의 대표적 진보 칼럼니스트인 폴 크루그먼, ‘미국 여성운동의 살아있는 전설’로 불리는 글로리아 스타이덤 등 27명이 ▶이민자 ▶기후변화 ▶여성권리 ▶경제 불평등 등 11개 주제에 글을 올린 걸 모아 엮었다.

이런 식이다. 샌더스는 "월가의 부자들만을 위한 금융시스템을 우선적으로 뜯어고치자. (은행이) 너무 커서 망할 수 없다면 존재(생존)하기도 너무 크다”고 주장한다. 대선 당시 1년 반에 걸쳐 샌더스의 유세장을 돌아다니며 귀가 따갑게 들었던 이야기들인데, 막상 트럼프 취임 후 100일이 지난 다음 글로 보니 다시 신선하다.

워싱턴=김현기 특파원 luckyman@joongang.co.kr