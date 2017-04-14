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사회 사회일반

[인사] 외교부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 23면

◆외교부▶국립외교원 교수부장 여운기

◆농림축산식품부<부이사관 승진>▶농업통상과장 김경미▶국립종자원 품종보호과장 조일호

◆헌법재판소<승진임용>▶헌법연구관 정주희

◆국세청<부이사관 승진>▶대변인 신희철▶세원정보과장 구상호<서기관 승진>▶기획재정담당관실 박인호▶정보보호팀 하영식▶청렴세정담당관실 김성철▶납세자보호담당관실 이요원▶국제협력담당관실 김문희▶국제세원관리담당관실 홍재필▶징세과 김태형▶소득세과 문준검▶소비세과 김남선▶상속증여세과 황정길▶조사기획과 이상원▶조사1과 배상록▶조사2과 함민규▶소득지원과 홍철수▶차장실 황동수<서울지방국세청〃>▶감사관실 김왕성▶송무3과 이승원▶조사2국 조사관리과 박민후▶조사3국 조사3과 이은성▶조사4국 조사관리과 윤상철▶조사4국 조사3과 장길엽<중부지방국세청〃>▶감사관실 양경렬▶조사3국 조사1과 노익환▶운영지원과 김진갑<대전지방국세청〃>▶감사관 박우용▶북대전세무서 법인납세과장 이덕희<광주지방국세청〃>▶조사1국 조사관리과장 김태열<대구지방국세청〃>▶납세자보호담당관 김상현<부산지방국세청〃>▶조사1국 조사3과장 유수호▶조사2국 조사2과장 이한동<국세공무원교육원>▶교수과 강백근

◆서울대▶학생처장 전창후

◆MBC플러스▶기획경영본부 디지털센터 센터장 권영춘▶광고사업본부 사업센터 센터장 박성호▶방송콘텐츠본부 제작센터 센터장 조범▶〃콘텐츠센터 센터장 홍수현

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