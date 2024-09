[단독]美 “우리가 취할 대북 옵션으로 한국 놀래키는 일 없다” 한·미 공동접근법 3대 원칙 합의

미국 측이 한국 정부에 “북핵 문제와 관련해 미국이 택할 어떤 옵션에 있어서도 한국을 놀라게하는 일은 없다(no surprise)는 점을 약속했다"고 복수의 당국자들이 13일 말했다. 일각에서 우려하는 것처럼 미국이 한국과의 사전 협의 없이 독자적으로 군사행동 같은 극단적인 대북 옵션을 쓰는 '코리아 패싱(korea passing)'은 없을 것이라는 뜻이다.



정부 당국자들에 따르면 한·미는 지난 1월 트럼프 행정부 출범 이후 수차례 정책 협의를 거쳐 ‘한·미동맹 간에는 놀랄 일도 없고, 간극도 없고(no space), 한 치의 의견 차도 없다(no daylight)’는 3대 원칙을 공통분모로 한 ‘공동의 북핵 접근 방안’에 합의했다. 한·미 간 ‘공동의 북핵 접근 방안’은 지난 2월7일 윤병세 외교부 장관과 렉스 틸러슨 미 국무장관이 처음 통화했을 때 틸러슨 장관이 언급한 것이다.

"no surprise, no space, no daylight 한미 공통분모" #트럼프 대통령 "동맹과 함께 조치 취할 것" 트윗 #펜스 미 부통령, 16~18일 방한서 '혈맹' 중요성 부각