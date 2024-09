안정적이면서도 독특한 플로우를 선보이는 '고등래퍼' 출신 래퍼 최하민의 새로운 영상이 공개됐다.

지난 10일 Mnet의 디지털 채널 M2는 최하민이 '오션 웨이브'(Osshun Waves)를 부르는 모습이 담긴 영상을 공개했다. '오션 웨이브'는 최하민이 직접 작사·작곡한 곡으로 지난 2월 방송된 '고등래퍼' 2화에서 공개되자마자 폭발적인 반응을 얻었다. 평화로운 멜로디와 감각적인 노랫말을 특징으로 하는 이 곡은 유명 래퍼들도 칭찬할 정도로 높은 음악성을 선보인다.

예선부터 결선까지 꾸준히 성장하는 모습을 보여준 최하민은 스윙스와 함께 작업한 '뭔말알', 친구들과 함께 작업한 'Come for you' 등을 발표하며 팬들의 귀를 즐겁게 해주고 있다. 또한 그는 온라인 음원 공급 플랫폼 '사운드 클라우드'에 직접 만든 음악을 선보이며 지속해서 팬들과 소통하는 중이다.

한편 같은 프로그램에 출연했던

양홍원, 윤병호, 장용준과 함께 출연하는 ‘더 몬스터 콘서트 #4’가 오는 6월 4일 예스24 라이브홀 (구, 악스홀)에서 열린다.

