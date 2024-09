철인경기 완주한 86세 수녀님이 젊은이들에게 전하는 말

미국 워싱턴주 스포캔에 있는 성당엔 마돈나 버너라는 86세의 수녀가 있다. 그녀의 취미는 철인3종경기다. 철인경기는 수영(3.9㎞)ㆍ자전거(180㎞)ㆍ마라톤(42.195㎞)을 모두 완주하는 스포츠다.



20대도 하기 힘든 스포츠지만 버너 수녀는 40년 전 한 신부의 권유로 이 종목에 도전했다. 그 신부는 “마음과 몸과 영혼의 조화를 이루는 방법으로 달리기가 좋다”고 권했다고 한다.

이후 버너 수녀는 달리기로 성당에 출퇴근하며 훈련을 시작했다. 일이 끝나면 집에서 약 60㎞ 거리에 있는 호수로 자전거를 타고 가서 수영 연습도 했다.

그렇게 훈련한 결과 52세였던 1982년 철인경기를 완주했다. 이후 계속된 도전으로 2005년엔 하와이에서 열린 철인대회를 완주했다. 그 이후로 그녀는 ‘강철 수녀’(Iron Nun)라는 별명을 얻었다.

버너 수녀를 최근 소개한 미국 건강 뉴스 전문 매체 팝슈가(Popsugar)는 “지금까지도 그녀는 계속 강해지고 있다”고 소개했다. 팝슈가에 따르면 그녀는 "고연령대 참가자를 위한 대회를 더 많이 열어달라"는 활동도 하고 있다.

현재 버너 수녀는 철인경기 80~84세 대회 최단시간 완주기록 보유자다. 실력을 인정받은 그녀는 한때 나이키 광고에도 출연했다. 나이키는 “나이에 대한 선입견을 깬 사람”이라고 그녀를 평가했다.

하지만 그녀는 훈련 중에 골반 골절 부상을 당해 2014년 하와이 철인경기엔 참가하지 못했다. 그렇지만 그녀는 포기하지 않고 있다고 한다.

버너 수녀는 이 매체를 통해 “유일한 실패가 있다면 그것은 도전하지 않는 것(The only failure is not to try)”이라며 “당신이 노력한다면 그 자체가 성공(Your effort in itself is a success)”이라고 말했다.

온라인 중앙일보