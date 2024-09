일본 영화음악계의 거장 히사이시 조가 8월 8일~9일 서울 롯데콘서트홀에서 내한 공연을 갖는다.

그는 뉴 재팬 필하모닉 월드 드림 오케스트라와 함께 무대에 올라 피아노 연주와 지휘를 맡는다. 이번 공연에서는 ‘뷰 오브 사일런스’(View of Silence), ‘투 오브 어스’(Two of Us) 등을 연주한다. 히사이시 조는 미야자키 하야오 감독의 애니메이션 ‘이웃집 토토로’(1988) ‘원령공주’(1997) 등의 음악 작업을 비롯해 기타노 다케시 감독의 80여편의 음악을 담당하기도 했다. 공연 입장권은 롯데콘서트홀과 인터파크에서 구입할 수 있다.



박지윤 인턴기자 park.jiyoon1@joongang.co.kr