‘PHEV 연비 최고’ 토요타, 프리우스 프라임 출시…아이오닉과 ‘맞짱’

국내 시판 중인 플러그인 하이브리드(PHEV) 차량 중에서 국내 최고 연비(21.4km/L)를 자랑하는 차량이 시판을 시작한다. 토요타자동차는 11일 잠실 롯데월드몰에 있는 복합문화공간 '커넥트 투'에서 프리우스 프라임(PRIUS PRIME)' 국내 출시 행사를 개최했다. 토요타가 PHEV 모델을 국내에서 선보이는 건 이번이 처음이다.

가솔린 연비: 프리우스 21.4km/ℓ vs 아이오닉 20.5km/ℓ #전기모터 연비: 프리우스 6.4km/kWh vs 아이오닉 5.5km/kW #신차 가격: 프리우스 3830만원 vs 아이오닉 3230만원 #