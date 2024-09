[뉴스분석] 시진핑 떠나자 김정은 직접 옥죄는 트럼프

최강국 미국의 도널드 트럼프 대통령과 신흥강대국 중국의 시진핑(習近平) 국가주석이 만나는 ‘세기적 회담’은 북핵 해결을 위한 의지를 담은 공동성명은커녕 포장용 언론 공동 보도문조차 내놓지 못했다. 미·중 두 정상은 무역 등 양국 우선 현안에만 손을 잡은 채 웃으면서(표면적으론) 헤어졌다. 문제는 이 같은 북핵 해법의 진공 상태에서 지속되고 있는 북한의 6차 핵실험 준비, 그리고 과거와는 다른 미국의 대응 방식이다. 몇 년에 한 번씩 찾아오는 한반도 위기설이 올핸 ‘4월 위기설’로 다가서고 있다.

미·중 정상 북핵 해법 못찾아 #칼빈슨 항모전단 다시 보내고 #16일에는 펜스 방한해 압박 #미 언론 “전술핵 재배치 거론”

먼저, 북한의 지속적인 도발 움직임이다. 미·중 정상회담 이틀 전 중거리 미사일 도발을 한 북한은 함경북도 풍계리 핵실험장에서 김일성의 생일인 15일(이른바 태양절), 또는 5월 9일 한국의 대선을 즈음해 핵 도발을 강행할 수 있다는 분석이 나오고 있다. 다음은 시진핑 주석을 부른 자리에서 화학무기 공격을 한 시리아를 공습함으로써 북한이 핵실험, 장거리 미사일(ICBM) 시험발사 등 전략적 도발을 감행할 경우 과거와는 질적으로 다른 대응을 할 수 있음을 행동으로 보여준 트럼트의 대북 압박 조치다.

미국은 회담 직후인 지난 8일 싱가포르에 배치돼 있던 미 해군 핵추진 항공모함 칼빈슨함(CVN-70)을 한반도 인근 서태평양으로 이동시켰다. 독수리 훈련 참가차 부산항에 입항했다 지난 4일 싱가포르로 복귀한 뒤 나흘 만의 한반도 해역 재배치다. 이로써 미국은 한반도 인근에 2개의 항모타격전단과 2개의 상륙준비전대를 전개했다. 유사시 한반도에 가장 먼저 투입할 전략적 전력이다. 데이브 벤험 태평양사령부 대변인은 “무모하고 무책임하며 불안정한 미사일 시험프로그램과 핵무기 개발 야욕으로 북한은 이 지역에서 가장 큰 위협”이라고 칼빈슨함 이동 배경을 설명했다.

트럼프 행정부는 북한의 도발과 관련, 여러 계기에서 ‘모든 선택은 열려 있다(All options are on the table)’는 말을 해왔다. 그동안 부시 행정부 때도 대북 압박용으로 등장한 그 표현엔 ‘무력 공격도 생각할 수 있다’는 것이었다. 하지만 이번엔 더 나아갔다. 미국의 NBC방송은 7일 미 국가안보회의(NSC)가 미·중 정상회담에 앞서 대북정책을 재검토하는 과정에서 북핵 개발에 대응하는 수단으로 한국에 전술핵을 재배치하는 방안을 제시했다고 보도했다. 특히 북 김정은을 암살할 수도, 한·미 특수부대를 침투시켜 인프라를 파괴하는 옵션도 내놨다고 전했다. 김정은 에 대한 직접 압박이다.

특히 렉스 틸러슨 미국 국무장관은 지난 7일(현지시간) 미·중 정상회담을 마친 뒤 한 기자회견에서 “트럼프 대통령은 시 주석에게 이것(북한 문제)이 중국으로선 우리와 조율할 수 없는 것이라면 우리는 우리 나름의 방도(our own course)를 마련할 것이고 그럴 준비가 돼 있다고 알렸다”고 공개했다. “중국이 해결하지 않으면 미국이 독자적으로 할 것”이라는 트럼프 의 지난 2일자 파이낸셜타임스(FT) 인터뷰 발언을 시 주석 면전에서 분명히 전달한 것이다.

마이크 펜스 미 부통령의 16일 방한 도 같은 맥락이다. 정부 당국자는 “미·중 간에 북핵 해법을 둘러싸고 입장차를 보이고 있는 상황에서 펜스 부통령이 북 도발을 막기 위한 메시지를 낼 것으로 안다”고 말했다.

중국 우다웨이 오늘 방한, 북핵 문제 조율할 듯

이 당국자는 “2014년 4월 북한의 4차 핵실험 징후가 38노스 등 관련 매체를 통해 광범위하게 유포된 직후 오바마 당시 미 대통령이 방한한 것과 같은 맥락”이라고 덧붙였다. 당시 한·미 양국은 대북 억지력 강화 차원에서 2015년으로 예정됐던 전시작전통제권 전환 시기를 재검토하기로 결정했다.

10일엔 우다웨이(武大偉) 중국 외교부 한반도사무특별대표가 방한, 우리 정부 관계자들과 북핵 문제를 조율한다. 서울의 한 외교 소식통은 “트럼프 행정부의 초강경 대북정책이 가시화된 상황에서 북한이 도발할 경우 기회의 창이 완전히 닫힌다는 점을 중국이 직간접적으로 북한에 경고할 것으로 보인다”고 말했다. 위성락(전 한반도평화교섭본부장) 서울대 객원교수는 “중국도 북한의 4월 도발을 막기 위해 미국 입장에서는 성에 차지는 않겠지만 나름의 노력을 진지하게 할 것”이라고 말했다. 트럼프 대통령은 시리아가 민간인에 대해 화학무기로 공격하자 ‘레드라인’을 넘었다고 밝힌 하루 뒤, 시리아 공군기지를 공격했다. 미국이 북한에 설정한 ‘레드라인’이 뭔지는 아직 명시적으로 나오지 않았다. 하지만 ‘6차 핵실험’이 ‘1차 금지선’이라는 게 대체적인 관측이다.

워싱턴=채병건 특파원

차세현·이철재 기자 mfemc@joongang.co.kr