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사회 사회일반

[인사] 외교부 外

중앙일보

입력

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종합 24면

◆외교부<국장급>▶국립외교원 경력교수 이경렬<심의관>▶중남미국심의관 김학재▶아프리카중동국심의관 홍진욱▶양자경제국심의관 김희상

◆식약처▶불량식품근절추진단 정보관리팀장 나안희▶수입식품안전정책국 수입유통안전과장 황정구

◆한국경제신문▶대외협력국 총괄부국장·미래전략사업부장 김형배▶논설위원실 부국장대우 논설위원 허원순 김선태▶편집국 부국장대우 산업부장 조일훈▶광고국 부국장대우 광고총괄부장 한이수▶독자서비스국 혁신전략부장 서욱진▶경영지원실 관리국 총무부장 박해준<부장대우>▶편집국 편집부 김후진▶편집국 지식사회부 하인식▶편집국 양종석▶제작국 제작부 배상규▶〃윤전부 황선환▶독자서비스국 독자지원부 엄태덕▶독자서비스국 독자개발부 김양진▶독자서비스국 지방독자부 김종호▶광고국 미디어기획부 김형철▶경영지원실 재경국 재경부 염흥수▶경영지원실 관리국 총무부 홍재열▶경영지원실 관리국 관재부 최용열

◆TV조선미디어렙<보직>▶총괄국장 오완근▶마케팅국장 이상훈▶사업국장 김현철▶광고기획팀장 서상국▶마케팅3팀장 김석범<승진>▶김형태 홍상영 한상철

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