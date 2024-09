[매거진M] '댄서', 발레계의 반항아, 아티스트로 날아오르다

‘댄서’(4월 13일 개봉, 스티븐 캔터 감독)는 ‘세상에서 가장 우아한 짐승’이라 불리는 천재 발레리노 세르게이 폴루닌(27)의 춤과 삶을 그린 다큐멘터리다. 영국과 러시아에서 발레로 최고의 자리에 올랐지만, 온몸을 뒤덮은 문신과 ‘배드 보이(Bad Boy)’란 별명이 늘 따라붙는 발레계의 이단아. 이 다큐는 보수적인 예술계에 새로운 충격을 선사한 젊은 아티스트의 과거와 오늘 그리고 미래를 감각적으로 그려 보인다. 그는 어떻게 천재와 악동 그리고 아티스트란 수식어를 동시에 갖게 됐을까. ‘댄서’를 보기 전 알아야 할 폴루닌의 ‘5 아이덴티티’.



Identity 1 신동

우크라이나 출신인 폴루닌은 4세 때 체조를 시작했다. 움직임이 남달랐던 그는 발레리노의 길을 택해 13세에 영국으로 유학을 떠난다. 2007년 영국 로열 발레단에 입단했고, 3년 만에 수석 무용수로 발탁됐다. 폴루닌의 나이 19세였고 역대 최연소였다. 신체 조건도 탁월했지만, 그의 이른 성공 뒤엔 혹독한 훈련과 어머니의 집요한 다그침이 있었다. 다큐는 오로지 발레에만 전념했던 그의 성장 과정을 공들여 보여 준다. 그의 어머니가 찍은, 폴루닌의 어린 시절이 담긴 홈비디오가 중요한 소스가 됐다.

'댄서' 세르게이 폴루닌의 # ‘5 아이덴티티’.

Identity 2 아이돌

사람들은 혜성처럼 등장한 아름답고 전도유망한 발레리노에 열광했다. 폴루닌의 공연을 보려면 2년을 대기해야 할 정도로 어마어마한 인기를 구가했다. 중력을 거스르는 듯한 높은 점프, 인습과 전형을 파괴하는 동작, 사자처럼 돌진해 나비처럼 날아오르는 에너지와 탄성은 금세 평단과 관중을 사로잡았다. ‘댄서’는 클래식 음악 대신 역동적인 록 사운드로 시작한다. 카메라 플래시 세례와 구름같이 몰려드는 팬들 사이에서 웃고 있는 폴루닌. 그의 모습은 고전적인 발레리노보다 록 스타처럼 비춰진다.

Identity 3 배드 보이

폴루닌의 명성은 그의 반골 기질이 완성했다 해도 과언이 아니다. 그는 정상에 섰을 때 돌연 고꾸라졌다. 스타덤에 오른 그는 연일 사고를 치며 신문 1면을 장식했다. 파티광(狂), 약물 복용, 상반신을 뒤덮는 문신까지. 자기 절제는 물론이고, 끊임없이 수련해야 할 수석 무용수로서 넘지 말아야 할 선을 자주 넘었다. 스스로를 벼랑 끝으로 몰아붙이는 자기 파괴적인 예술가. ‘댄서’는 폴루닌의 완전한 신체와 불완전한 영혼이 불화를 일으키는 모습을 첨예하게 그려 낸다.

Identity 4 빌리 엘리어트

무엇이 그를 불온한 발레리노로 만들었을까. ‘댄서’는 그의 성장 배경에서 답을 찾는다. 폴루닌의 삶은 실사판 ‘빌리 엘리어트’(2000, 스티븐 달드리 감독)라 할 정도로 드라마틱했다. 영국 탄광촌 빈민가에서 태어난 빌리(제이미 벨)처럼, 폴루닌은 우크라이나의 시골 마을에서 나고 자랐다. 그의 가족은 폴루닌을 유학 보내기 위해 뿔뿔이 흩어져 돈을 벌었다. 혈혈단신 런던으로 유학 온 빌리처럼 폴루닌 역시 가족의 희생을 등에 업고 국경을 건넜다. 지독한 고독, 가족을 해체시켰다는 죄책감, 성공에 대한 부담감은 어린아이가 감당하기엔 버거운 것이었다. 폴루닌은 심적 고통을 문신으로 새겼고, 그의 춤엔 진한 드라마가 생겼다. 만약 빌리가 나이를 먹는다면 폴루닌의 삶과 같지 않을까. 이 다큐는 내내 그런 상상을 드리운다.

Identity 5 발레 너머의 아티스트

폴루닌이 그저 ‘천재 악동’으로만 남았다면, 이 다큐는 만들어지지 않았을 것이다. 영국을 건너 러시아에서 제2의 발레 인생을 시작했던 그는 이내 은퇴를 결심한다. 바로 그 순간 만난 사람이 사진계의 거장 데이비드 라샤펠이었다. 협업하기로 한 두 사람은 미국 하와이로 건너간다. 아일랜드 가수 호지어의 ‘테이크 미 투 더 처치(Take me to the church)’에 맞춰 춤추는 폴루닌의 모습을 라샤펠이 역동적이고 감동적으로 담아낸 것. 2015년 유튜브에 공개된 이 영상은 조회 수 1900만 뷰를 넘어서며 수많은 사람들에게 영감을 불러일으켰다. 영상 속 폴루닌은 발레를 넘어 ‘폴루닌’이란 장르를 탄생시킨 듯 확신에 차 있다. 수많은 방랑과 고뇌가 인도한 깨달음. 그것은 춤에 대한 지독한 사랑이었다. ‘댄서’는 새로운 길을 개척하며 진정한 아티스트로 진화하는, 폴루닌의 오늘과 미래를 흥미롭게 내다본다.

