<서평>마거릿 맥밀런의 '역사사용설명서'

역사 사용설명서

마거릿 맥밀런 지음, 권민 옮김, 공존, 288쪽, 1만5000원

이지영 기자 jylee@joongang.co.kr

책의 원제는 ‘역사의 이용과 악용(The Uses and Abuses of History’)이다. 여러 이유ㆍ형태로 이용되고 악용되는 역사를 사례로 들어 우리가 역사를 어떻게 다뤄야 할지 이야기한다. 2008년 캐나다에서 첫 출간된 구간(舊刊)이지만, 대중역사서가 인기를 끌고 국정교과서 논란이 벌어지는 현재 우리나라 상황을 보고 쓴 듯 시의성이 있다. 한국어판도 2009년 나왔지만 2013년 절판됐다 이번에 재출간됐다.

역사는 사악한 목적에 악용되기 쉽다. 특히 독재자들은 역사의 힘을 잘 안다. 그래서 과거를 고쳐쓰고, 부정하고, 파괴하려고 한다. 스탈린은 경쟁자 레온 트로츠키를 책과 사진과 기록에서 지워버렸다. 소련 공산주의가 승리하는 과정에 등장하는 인물은 스탈린 자신과 레닌 두 사람밖에 없도록 역사를 썼다. 또 더글라스 맥아더 장군은 한국 전쟁을 중국 공산당에 맞선 십자군 전쟁으로 바꾸려고 하다 미국 국론을 분열시켰다. 저자는 제1, 2차 세계대전, 발칸 반도와 중동의 전쟁, 9ㆍ11 사태와 이라크 전쟁 이면에도 서로의 역사에 대한 이해 부족과 역사의 악용이 있다고 짚었다.

저자는 역사에서 교훈을 끄집어내려는 시도도 위험하게 본다. 그래서 “우리는 역사의 이름으로 내세우는 거창한 주장이나, 진실을 단정적으로 내뱉는 자들을 경계해야 한다”고 강조한다. 역사가 우리에게 가르치는 것은 교훈이 아니라 겸손이다. 책은 영국 작가 존 케리의 말을 인용해 역사의 역할을 다시 전하고 있다.

“역사는 오늘날 우리가 보기에 틀렸거나 불명예스러운 목표를 과거 세대들이 얼마나 열심히 정직하고 고통스럽게 추구했는지 우리로 하여금 깨닫게 한다.”(248쪽)