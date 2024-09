지금은 음원 사면서 LP도 모으는 하이브리드 IT 시대

“우리는 기업의 데이터센터, 인터넷 네트워크 등 IT 환경을 구축해준다. 한국의 경우 데이터센터 서버 시장의 45%를 우리가 차지하고 있다. 이런 IT 기술로 기업의 변신을 돕는다. 예전의 IT 기술은 혁신을 지원하는 일이었다. 기업의 핵심 업무는 따로 있고 IT 기술이 결합되면 그 업무를 더 쉽게 수행할 수 있었다. 지금은 IT가 혁신을 주도한다. IT 기술로 변신을 하지 않으면 사업 자체가 사라질 수 있다.”