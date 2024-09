해외 유명 관광지에서 황당한 '한글 낙서'가 포착됐다.



최근 한 온라인 커뮤니티에는 '엄마의 바람대로 잘 자란 딸'이라는 제목의 글이 올라왔다.

이 게시물에는 '벽에 낙서하지 마시오(Do not write on the walls)'라는 안내판 사진과 한 여성의 낙서 사진이 함께 담겼다.

낙서의 내용을 자세히 살펴보면 "엄마의 바람대로 이렇게 세상 반대편에 홀로 당당히 설 줄 아는 여성으로 성장했어"라는 내용이 적혀있다.

이 낙서가 쓰인 곳은 영화 '냉정과 열정 사이'의 배경으로 알려진 이탈리아의 '피렌체 대성당(두오모)'으로 알려졌다. 해당 여성은 해외여행 중 벅차오르는 마음을 낙서라는 잘못된 방식으로 표현한 것으로 보인다.

낙서를 하지 말라는 경고문에도 불구하고 당당히 낙서해놓은 모습에 네티즌들은 분노하고 있다.

해당 게시물을 본 네티즌들은 "당당히 낙서하는 여성이 됐네" "어머니가 저런 것을 원한 건 아닐 텐데" "나까지 부끄럽다" 등의 반응을 보였다.

이희주 인턴기자 lee.heejoo@joongang.co.kr