국민의당 조배숙 "심상정은 무정란"…정의당 "심한 비하"

29일 조배숙(사진) 국민의당 정책위의장의 '무정란' 발언에 대해 정의당 측이 불쾌한 심기를 드러냈다.

조 정책위의장은 이날 오전 당 최고위원회의에서 "자당의 원내대표조차도 당선에 대해 기대하지 않는 심 후보는 안타깝지만 아무리 품어도 부화하지 않는 무정란"이라고 비판했다.

조 의장의 이런 발언은 전날 노회찬 정의당 원내대표가 한 라디오 방송에서 국민의당 대선주자인 안철수 후보를 놓고 "마음 정리하고 3수를 향한 여러 가지를 (준비하는 것이) 이성적"이라고 한 발언을 비판하는 과정에서 나왔다.

조 의장은 이어 "자당의 대선후보가 열심히 선거운동을 하는데 그 후보는 안중에 없고 문재인 후보에 대한 지극히 우호적인 평가를 보면 노 원내대표께서 정의당의 원내대표가 맞는지 의심스럽다"고 했다.

이에 심 후보 측 선거대책위 임한솔 부대변인은 페이스북 브리핑을 통해 "조 의장이 심 후보에 대해 '품어도 부화하지 않는 무정란'이라는 심한 말로 비하했다"며 "되로 받았으니 말로 갚아주겠다고 하고 반격을 준비하다 (말았다)"고 응수했다.

이어 "그들은 저급하게 가도, 우리는 품위 있게 가자(When they go low, we go high)"라는 미셸 오바마의 말을 인용하며 "못 하는 게 아니라 안 하는 것"이라고 덧붙였다.