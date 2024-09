최다빈, 피겨세계선수권 쇼트 개인최고점

'피겨 공주' 최다빈(17·수리고)이 세계피겨선수권대회 쇼트프로그램에서 개인 최고점을 새로 작성했다.

최다빈은 29일 핀란드 헬싱키 하르트발 아레나에서 열린 2017 국제빙상경기연맹(ISU) 세계피겨선수권대회 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 35.46점에 예술점수(PCS) 27.20점을 합해 총점 62.66점을 기록, 11위에 올랐다.

이는 지난 2월 ISU 4대륙 대회 쇼트프로그램에서 세운 ISU 공인 쇼트프로그램 개인 최고점(61.62)을 1.04점 끌어올린 새 기록이다.

최다빈은 미국 TV 애니메니션 '스티븐 유니버스'의 삽입곡인 '잇츠 오버, 이즌트 잇(It's over, isn't it)'과 영화 '라라랜드' OST인 '섬 원 인 더 크라우드(Some one in the crowd)'를 조합한 배경음악에 맞춰 연기를 펼쳤다.

첫 번째 점프과제인 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프를 완벽하게 소화한 뒤 남은 점프도 실수없이 뛰었다.

최다빈은 31일 같은 장소에서 열리는 프리스케이팅에 출전한다. 최다빈이 쇼트와 프리스케이팅 성적을 더해 2위 이상 성적을 거두면 한국은 2018 평창동계올림픽 여자 싱글에 3명의 선수를 내보낼 수 있다. 3~10위 안에 들면 출전권을 2장, 11위 다음부터는 1장을 준다.

