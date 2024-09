제품홍보 넘어 소비자와 접점 넓히는 삼성

삼성전자가 새 스마트폰 갤럭시S8 공개에 맞춰 글로벌 마케팅 전략도 바꾼다. 단순히 기기(제품)가 아니라 그 기기를 통해 구현하고 싶은 지향점을 알리고, 신기술이 아니라 혁신의 노력을 알리겠다는 게 골자다. 삼성전자는 28일(현지시간) 미국 뉴욕 맨해튼의 마케팅 센터 ‘삼성 837’에서 마케팅 전략 설명회를 열고 이같이 밝혔다. 뉴욕은 오는 29일(현지 시간) 차기 플래그십 스마트폰 갤럭시S8 언팩 행사가 열리는 곳이다.

글로벌 마케팅 전략 대변화 #사람을 위한 혁신의 노력 알리기 #경쟁사 애플의 ‘혁신’과 차별화

삼성전자 무선사업부 글로벌 통합 마케팅 캠페인(IMC) 담당 피오 슝커 전무는 “삼성은 소비자가 무엇을 원하는지 이해하고, 이를 (기술과 제품으로) 전달하는 ‘휴먼 글로벌 브랜드’를 지향하고 있다”며 “이것을 알리는 방향으로 마케팅 중심 축이 이동하고 있다”고 소개했다. 피오 슝커는 코카콜라, 메르세데스-벤츠 등에서 마케팅을 20년 이상 해 온 전문가로 삼성전자가 오래 공을 들인 끝에 2년전 영입에 성공한 인물이다.

피오 슝커는 삼성전자의 마케팅 목표를 ‘기술 혁신(Tech Innovation) 회사가 아닌 라이프 스타일 브랜드’, ‘전 세계에서 사랑받는 브랜드’ 2가지로 제시했다. 소비자의 삶을 바꾸기 위해 어떤 장애와 불가능도 뛰어 넘으려 도전한다는 걸 브랜드 이미지로 알리겠다는 것이다.

삼성전자 무선사업부 마케팅팀장 이영희 부사장은 “이제 정보가 아닌 감정을 파는 시대”라면서 “제품 전반에 대한 철학을 소비자에게 이해시키는 것이 중요한 시기”라고 설명했다. 그러면서 “홍채 인식이나 삼성페이, 가상 현실(VR) 등은 대단한 이노베이션이지만 ‘우리에게 이런 기술이 있다’고 주장하지 않고 그 기술들을 통해 소비자들이 누릴 수 있는 혜택과 장점, 기술혁신에 도전하는 삼성의 모습을 부각할 때 소비자들이 더 크게 공감한다”고 덧붙였다.

실제 최근 삼성전자의 브랜드 광고에는 과거에 볼 수 없던 ‘We made what can't be made(남들이 만들수 없는 것을 만들어내는 기업)’, ‘Do what you can't, SAMSUNG(할 수 없는 일을 해낸다)’ 등의 문구가 자주 등장한다. 삼성전자는 29일 공개하는 갤럭시S8 광고에도 이런 철학을 대폭 반영할 것으로 알려졌다.

삼성전자가 마케팅 전략을 바꾼 것은 기업 브랜드가 모호하다는 반성이 출발점이 됐다. 이 부사장은 “경쟁사인 애플이 ‘혁신’이라는 뚜렷한 브랜드 이미지를 갖고 있는데 반해 삼성전자하면 떠오르는 대표 이미지가 없었던 게 사실”이라며 “품질과 기술로 승부하는 회사이면서도 정작 제품에 대한 철학이나 가치관 정립이 없었던 것”이라고 말했다. 삼성전자는 이 문제를 해결하기 위해 3~4년 전부터 내부 조사와 고객 설문 등을 해왔다. 그 결과 삼성전자의 지향점이 ‘기술적 진보를 위해 존재하는 기업(We stand for progress)’이라는 결론을 얻고 이를 마케팅에 반영하기 시작했다.

이에 맞춰 뉴욕의 마케팅 공간인 ‘삼성 837’도 리모델링을 위한 공사가 진행중이다. 삼성전자 미국법인 마케팅담당 최보람 차장은 “삼성의 노력을 보다 밀착 체험하는 공간과 갤럭시S8의 신기능을 즐길 수 있는 체험 존이 새로 들어설 것”이라고 설명했다. 지난해 2월 개장한 삼성 837은 입소문이 나면서 누적 방문객 수가 45만명을 넘어섰다.

뉴욕=박태희 기자 adonis55@joongang.co.kr