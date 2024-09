국민의당 호남경선에서 안철수 후보에게 패배한 손학규ㆍ박주선 후보가 역전을 다짐합니다.



부산 경선장에 들어서는 두 후보의 표정은 밝습니다.

"반드시 역전 만루홈런 때리겠다" #"손학규, 손학규, 어이!" 구호도

박주선 후보는 ”9번 지고가더라도 한 곳에서 몰표가 나오면 이길 수 있다“고 호언합니다.

손 후보도 연호 속에 모습을 드러냅니다. 지지자들에겐 특별한 연호법이 있는 듯하군요.

손 후보는 경선 연설에서 "야구에 이런 말이 있습니다. It ain't over til it's over. 끝날 때까지 끝난 게 아니다"

"저 손학규 건재합니다. 저 손학규, 반드시 역전 만루홈런을 때리겠습니다. 대역전의 드라마를 쓰겠습니다.

여기 부·울·경에서부터 시작하겠습니다"라고 외쳤습니다.