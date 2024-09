'두유노후위아' '누가 오던말던'...재치넘치는 프로농구 PO 출사표

"챔프전에 올라가 다시 한번 영광을 누리겠다" "모든 걸 쏟겠다"

프로농구 6강 플레이오프에 오른 6개 팀이 우승에 도전하기 위해 임하는 각오를 밝혔다. 한국농구연맹(KBL)은 28일 서울 양재동 더케이호텔에서 프로농구 플레이오프 미디어데이를 열었다. 이날 행사엔 프로농구 정규리그 1~6위 팀인 안양 KGC인삼공사, 고양 오리온, 서울 삼성, 울산 모비스, 원주 동부, 인천 전자랜드의 감독과 대표 선수들이 참가했다.

각 팀 감독들의 출사표는 다부졌다. 정규리그 우승팀인 KGC인삼공사의 김승기 감독은 "정규리그 막판에 보여준 우리 팀의 경기력을 보면 통합 우승까지 할 수 있을 것 같다. 챔프전에서 다시한번 영광을 누리고 싶다"는 각오를 밝혔다. 2위 팀 오리온의 추일승 감독은 "정규리그 우승을 하고 싶었는데 아쉬움을 떨쳐내고 플레이오프에서 우승해 2연패를 달성하겠다"고 말했다. 3위 팀 삼성의 이상민 감독은 "높은 곳을 목표로 뛰겠다"고 했고, 4위 팀 모비스의 유재학 감독은 "양동근, 함지훈 등 경험 많은 두 선수를 믿고 도전하겠다"고 밝혔다. 또 5위 동부의 김영만 감독은 "3년 연속 플레이오프에 진출해 선수들에게 고맙다. 지난해엔 힘도 못 쓰고 탈락했는데, 올 시즌엔 모든 걸 쏟겠다"고 했고, 6위 전자랜드의 유도훈 감독은 "속된 말로 '미친 선수'가 나오면 더 높은 곳을 향할 것이다. 팀 분위기를 잘 이끌겠다"고 각오를 다졌다.

선수들의 출사표도 있었다. 정규리그 최우수선수(MVP)인 KGC인삼공사의 오세근은 "정규리그를 완벽하게 마쳤다. 더 집중하고 똘똘 뭉치면 (마지막에) 좋은 결과를 낼 수 있을 것"이라고 말했다. 또 지난 시즌 챔프전 MVP 이승현은 "플레이오프에 4강으로 직행해 여유가 생겼는데 잘 준비해 2연패할 수 있도록 하겠다"고 밝혔다. 삼성의 김태술은 "좋은 것만 생각하고 잘 준비해서 더 높이 올라가겠다"고 했고, 모비스의 양동근은 "부상 때문에 많이 못 뛰기도 했는데 플레이오프에선 한발 더 뛰어서 선수들이 웃을 수 있도록 하겠다"고 말했다. 동부의 허웅은 "매년 플레이오프마다 아쉬운 모습을 보여드렸는데, 작년과 다르게 준비해서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 했고, 전자랜드의 박찬희는 "6강을 힘들게 올라왔다. 도전자랑 생각으로 끝까지 가겠다"고 각오를 다졌다.

6개 팀 감독, 선수들이 밝힌 '6자 출사표'도 화제를 모았다. 김승기 감독은 '통합우승시작', 추일슴 감독은 '작년처럼 계속', 이상민 감독은 '삼성명가재건'을 이야기했다. 또 유재학 감독은 '두유노후위아(Do you know who we are)', 김영만 감독은 '후회없이 하자', 유도훈 감독은 '드라마를 쓰자'고 다짐했다. 오세근은 '절대방심금물', 이승현은 '누가 오던말던', 김태술은 '1-2-3-6-4-1(라운드별 순위)', 양동근은 '말이 필요하나', 허웅은 '내가 보여줄게', 박찬희는 '첫 제물은 삼성'이라고 밝혔다.

5전3승제로 치러지는 프로농구 6강 플레이오프는 3위 팀 삼성과 6위 팀 전자랜드, 4위 팀 모비스와 5위 팀 동부가 대결한다. 모비스-동부 승자는 1위 KGC인삼공사와, 삼성-전자랜드 승자는 2위 오리온과 4강 플레이오프를 치른다.

