오바마 미국 전대통령의 재임 시절 백악관을 다룬 영화가 제작된다.

영화는 전 백악관 속기사 벡 도리 스테인의 책

「프롬 더 코너 오브 더 오벌(From the Corner of the Oval)」을 바탕으로 만들어지며, 유니버셜 픽쳐스와 어나니머스 컨텐츠가 판권을 획득했다. 웨이터였다가 백악관에서 일하게 된 한 여성의 시선을 통해 백악관의 내부 상황을 보여줄 예정이다. 무엇보다 코미디 물로 만들어진다고 밝혀져 이목이 집중된다.

마이클 슈가가 프로듀서로 참여하며, 니콜 클레멘스와 애슐리 잘타가 제작을 맡는다. 제작자들은 "백악관 직원들 사이의 관계, 일터로서의 백악관에 집중할 계획이다"고 밝혔다.

