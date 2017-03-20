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사회 사회일반

[인사] 미래창조과학부 外

중앙일보

입력

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종합 24면

◆미래창조과학부<고위공무원 전보>▶정보통신산업정책관 강성주<우정사업본부 3급 전보>▶경영기획실 경영총괄담당관 정현철▶우정사업조달센터장 박진상▶제주지방우정청장 민재석▶서울강남우체국장 강영철<우정사업본부 4급 전보>▶경영기획실 재정기획담당관 김광수▶우편사업단 소포사업과장 류대규▶대전우편집중국장 우순만

◆행정자치부<부이사관 승진>▶지역공동체과장 황기연▶재정정책과장 조영진▶정부청사관리본부 청사기획디자인과장 황승진

◆문화체육관광부<승진>▶사행산업통합감독위원회 사무처장 최상현

◆보건복지부<과장급>▶건강정책국 구강생활건강과장 배경택▶질병관리본부 검역지원과장 박기준▶질병관리본부 국립인천검역소장 홍성진▶국립정신건강센터 총무과장 김기석▶국립공주병원 임상검사과장 김동원▶사회복지정책실장 이영호

◆국토교통부<실장급 전보>▶교통물류실장 권병윤▶중앙토지수용위원회 상임위원 유병권<국장급 전보>▶건설정책국장 권용복▶ 항공정책관 구본환▶철도안전정책관 백승근<국장급 승진>▶정책기획관 김이탁<과장급 전보>▶주택정책과장 김영국▶항공정책과장 윤진환<과장급 파견>▶공공주택본부 행복주택정책과장 김근오

◆식품의약품안전처▶광주지방식품의약품안전청장 한순영

◆국세청<고위공무원 승진>▶부산지방국세청 조사2국장 오호선<과장급 전보>▶국세청 역외탈세정보담당관 장일현▶국세통계담당관 최영준▶서울지방국세청 송파세무서장 최대열▶부산지방국세청 김원용<초임 세무서장>▶거창세무서장 박수금

◆산림청<고위공무원 승진>▶북부지방산림청장 이미라<과장급 직위승진>▶산림복지정책과장 하경수<과장급 전보>▶산림정책과장 이종수▶산림환경보호과장 이상익

◆중소기업청<승진>▶중소기업정책국 정책분석과장 이형철<전보>▶생산기술국 기술개발과장 김봉덕

◆국방기술품질원<보직 임명>▶획득연구부장 이기영▶유도전자센터장 김인식

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