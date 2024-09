투신자살 동아대 교수, "제자 성추행했다"는 누명 때문이었다.

지난해 6월 부산에서 일어난 동아대학교 젊은 교수의 투신자살은 제자를 성추행했다는 누명 때문이었던 것으로 밝혀졌다. 교수가 숨진 지 8개월여 만에 진상이 드러난 것이다.



경찰과 동아대에 따르면 지난해 6월 7일 오후 9시 50분쯤 A모(33) 조교수가 부산 서구 자신의 아파트 9층에서 뛰어내려 숨졌다. A 교수는 촉망받던 조각가였다. 당시 A 교수의 유족은 “교내 대자보로 인해 몹시 괴로워했다”며 경찰에 진상조사를 요구했다.

조사에 나선 부산 서부경찰서는 대자보를 붙인 학생 B 모(25) 씨를 허위 내용을 유포한 혐의(명예훼손 등)로 지난해 12월 말 검찰에 송치했다. B 씨는 경찰에서 “여학생을 성추행했다는 소문이 돌고 있어 진상을 밝히기 위해 대자보를 붙였다. 혼자 했다”고 진술했다고 한다.

지난해 5월 붙은 교내 대자보에는 “3월 31일부터 4월 2일까지 진행된 야외 스케치 행사 후 술자리에서 교수가 여학생의 엉덩이를 만지는 등 성추행했고, 공식으로 사과하지 않으면 교수 실명을 공개하겠다”는 내용 등이 포함됐다. 마치 자신이 성추행 장면을 목격한 것처럼, 또 성추행 교수가 누군지 짐작할 수 있게 대자보가 작성된 것이다. 이 대자보가 붙은 후 A 교수는 자신이 성추행범으로 지목된 데 대해 억울함을 토로해왔다는 것이다.

경찰 조사와 별개로 대학 측이 진상 조사를 한 결과 충격적인 사실이 밝혀졌다. 여학생을 성추행한 것은 A 교수가 아닌 C 교수였다. 지난해 10월 피해 여학생이 C 교수의 성추행 사실을 학교 측에 알렸기 때문이다. 대학 측은 C 교수가 자신의 성추행 사실을 숨기기 위해 피해 여학생에게 “없었던 일로 하라”며 입막음한 것으로 보고 있다. 대학 측은 최근 C 교수를 파면했다. 또 지난달 졸업을 앞둔 B씨를 퇴학 처분했다.

