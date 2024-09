뷔페에서 절대 먹으면 안되는 음식 7

해외 건강 양양 전문가들이 말하는 뷔페에서 먹으면 안되는 음식 7가지! 뭘 먹죠 그럼?

1. 볶음밥

2. 소갈비

3. 샐러드 드레싱

4. 새싹 채소

5. 참치

6. 조리되지 않은 음식

7. 인기 없는 음식

※ 해외 라이프 스타일 사이트 'she knows'에서 발췌했습니다.

원제 : '8 Foods you never want to eat at a buffet'

원문 보기 : http://www.sheknows.com/food-and-recipes/articles/1082346/foods-you-never-want-to-eat-at-a-buffet

사진출처: 중앙포토, 유토이미지