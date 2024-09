[팩트체크] 문재인 “미국에 노(No)라고 할 수 있어야 한다”

11일자(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)가 더불어민주당 문재인 전 대표와 인터뷰에서 “미국에 대해 노(No)라고 말할 수 있어야 한다”고 보도한 것을 두고 정치권에서 논란이 일었다. 자유한국당과 바른정당이 12일 문 전 대표의 발언에 대해 “미국이 아니라 중국에 노라고 말할 때”라며 비판을 쏟아내면서였다. 이에 대해 문 전 대표 측은 “인터뷰에서 그런 말을 한 적 없다”며 녹취록을 공개했다. 그러자 이번엔 문 전 대표 측과 NYT가 진실게임을 벌이는 것이냐는 얘기가 나오면서 내내 소란스러웠다.



NYT “그날 No라는 말은 안 했지만

이전 주장·발언 함께 담기로 합의”

문, 최근 대담집서 “No 할 줄 알아야 … ”

한국당·바른정당은 인터뷰 비판

“중국·북한에 대해 No라고 말해야”

도대체 문 전 대표와 NYT 사이에선 무슨 일이 있었던 걸까. NYT는 11일자 ‘뉴욕판’ 1면과 9면에 문 전 대표와의 인터뷰 기사를 실었다. 이 인터뷰는 지난 8일 NYT의 서울특파원과 통역 없이 한국어로 진행됐다. 기사에 따르면 문 전 대표는 고고도미사일방어(THAAD·사드) 체계 배치 등에 대한 견해를 밝히는 과정에서 미국을 ‘친구’로 지칭하며 “한·미 동맹은 우리 외교의 근간”이라고 표현했다. NYT는 이어 “그러나 미국에도 ‘노’라고 할 수 있어야 한다(But he also said South Korea should learn to "say ‘No’ to the Americans”)”는 문 전 대표의 말을 ‘직접 인용’ 보도했다. 이날 문 전 대표 측이 공개한 녹취록에는 해당 내용이 없다. 녹취록에 따르면 문 전 대표는 “(한·미) 관계가 지나치게 일방적이어선 안 된다. 이제 더 건설적이고 호혜적인 관계로 발전돼 나가야 한다”고 말했다. 보도된 ‘노(No)’라는 언급은 물론 ‘친구’라는 표현도 없다.

"김정은을 북한 지도자로” 발언도 논란

이에 대해 NYT 관계자는 “해당 인터뷰는 ‘문 전 대표의 이전 발언과 주장까지 함께 담는다’는 사전 조율에 합의하고 이뤄졌다”고 말했다. 이 관계자는 “인터뷰 당일 ‘노’라고 말하지 않은 것은 사실”이라며 “그러나 발언의 출처를 밝히지 않았을 뿐 이전 발언과 주장에 그런 말이 있었다”고 덧붙였다. 실제 문 전 대표가 최근 발간한 대담집 『대한민국이 묻는다』 342쪽에서 “나도 친미(親美)지만 이제는 미국의 요구에 대해서도 협상하고 ‘No’를 할 줄 아는 외교가 필요하다”고 했다. 미국을 ‘친구’라고 한 표현은 본지(1월 2일자 6면)의 설문에 “한국의 가장 중요한 친구”라고 답한 대목에 등장한다.

문재인 캠프의 임종석 비서실장은 이날 NYT의 주장을 인정하며 “인터뷰 내용이 문 전 대표의 평소 소신과 다르지 않기 때문에 정정보도를 요청하거나 항의할 생각이 없다”며 “녹취록을 공개한 것은 보도에 대한 반박이 아니라 발언이 논란이 되면서 사실관계에 대한 참고 차원으로 언론에 알린 것”이라고 설명했다.

이 밖에 “김정은을 북한 지도자로 인정해야 한다”는 문 전 대표의 인터뷰 내용도 논란이 됐다. 문 전 대표는 인터뷰에서 “북한 주민들을 우리 민족의 일부로 포용해야 하며 싫든 좋든 간에 김정은을 그들의 지도자로서 우리의 대화 상대로 인정해야 한다”고 말했다.

이에 대해 문 전 대표는 12일 기자회견이 끝난 뒤 기자들에게 “북한의 포악하고 무자비한 행태에 대해 결코 인정할 수 없지만 주민들을 통치하는 현실적 통치자가 김정은이라는 사실 자체는 부인할 수 없는 일”이라며 “북한에 대한 제재나 대화의 실체로서의 김정은은 인정하지 않을 수 없다는 뜻”이라고 설명했다.

하지만 김성원 대변인이 논평에서 “문 전 대표가 사드 보복을 일삼는 중국의 눈치는 보면서도 미국에는 ‘No’를 할 수 있어야 한다고 말한다”고 주장하는 등 한국당이 총공세에 나섰다. 김 대변인은 “김정은 정권 배 불려줄 고민만 하는 문 전 대표는 민족애가 아닌 ‘김정은애’로 가득 차 있는 것 같다”고 주장했다. 홍준표 경남지사는 “좌파를 결집하려는 반미(反美) 선동에 지나지 않는다”고 말했다. 나경원 의원도 페이스북에 “대북제재가 효과를 보이는 상황에서 미국에 ‘자주’를 꺼내들고 북핵 개발에 여유를 벌어줄 외교안보 정책이 되풀이돼선 안 된다”며 “무모한 반미가 아니라 진정한 자주외교를 하고 싶다면 미국이 아니라 중국에 ‘No’라고 말해야 하지 않느냐”고 적었다. 바른정당에선 오신환 대변인이 전날 “지금은 북한과 중국에 ‘No’라고 할 때임을 명심하라”며 “사드 배치를 미루자는 건 안보 현실에 대한 인지장애로 북한과 중국 공산당의 대변인을 자처한 발언”이라고 지적했다.

글=강태화 기자 thkang@joongang.co.kr

사진=박종근 기자