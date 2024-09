라틴계 공주에서 발명가 미녀, 게이 캐릭터까지…‘정치적 올바름’의 최전선에 선 디즈니

“난 이 지루한 삶보다 훨씬 더 많은 것을 원해!(I want much more than this provincial life!)”

16일 개봉 앞둔 실사판 ‘미녀와 야수’

시골 마을의 젊은 여성 벨(엠마 왓슨)은 좁고 보수적인 이 동네가 답답하다. 더 넓은 세상을 만나고 싶어 마을의 몇 권 안되는 책을 읽고 또 읽고, “여자가 책을 읽으면 생각이 많아져서 안좋아”라는 말을 내뱉는 부자 개스톤(루크 에반스)의 구애따위 깔끔하게 거절한다. 1991년 나온 동명 애니메이션의 실사판 리메이크 영화인 ‘미녀와 야수(16일 개봉)’의 주인공 벨은 26년 전보다 훨씬 지적이고 능동적인 모습으로 재탄생했다. 기발한 아이디어로 세탁기를 발명하고, 바쁘게 달려야 할땐 거추장스런 드레스를 벗어던진다.

영화 ‘미녀와 야수’는 최근 도드라지는 디즈니의 변신을 상징적으로 보여주는 작품이다. ‘왕자의 선택을 기다리는 금발의 공주님 이야기’ 에 도사린 인종·민족·종교·성(性) 차별적 요소를 없애고 이른바 ‘정치적 올바름(Political Correctness)’을 추구하려는 움직임이다. 벨 역할에 엠마 왓슨(27)이라는 배우를 캐스팅한 데서부터 이런 의지가 확연히 드러난다. ‘해리 포터’ 시리즈의 헤르미온느 역할로 알려진 엠마 왓슨은 UN 여성기구에서 활동하며 양성 평등 문제에 목소리를 높이고 있는 대표적인 페미니스트 배우다. 그는 이번 영화 촬영 과정에서 “벨이 좀 더 자유롭고 활동적이었으면 한다”며 코르셋 착용을 거부했다. 지난 6일 한국 기자들과 가진 라이브 컨퍼런스에서도 “영화는 사회적, 문화적 변화에 큰 영향을 미친다”며 “벨은 여성의 가능성을 보여주는 중요한 역할”이라고 말했다.

사회의 변화에 걸맞는 캐릭터와 스토리를 창조하려는 디즈니의 노력은 꽤 오래됐다. ‘포카혼타스’(1995)·‘뮬란’(1998)’ 등에서는 인디언, 중국인 여전사를 등장시켰고, 올해 초 개봉한 ‘모아나’는 폴리네시아 원주민 소녀가 주인공이었다. 2013년 전세계적으로 큰 성공을 거둔 ‘겨울왕국’은 삶을 스스로 개척하는 ‘여성들의 연대’를 다뤘으며, ‘주토피아’(2016)에선 동물을 주인공으로 내세워 미국 사회의 인종 차별과 이민자 혐오를 노골적으로 비판했다. 지난 6일 한국 디즈니채널과 디즈니주니어에서 방영을 시작한 애니메이션 ‘아발로 왕국의 엘레나’에는 허리까지 내려오는 검은 머리에 까무잡잡한 피부를 가진, 디즈니 최초의 라틴계 공주가 등장한다.

실사판 ‘미녀와 야수’에선 그동안 디즈니 작품에서 찾아보기 힘들었던 성소수자 캐릭터를 등장시켰다. 극중 개스톤의 친구인 르푸(조시 게드)를 게이처럼 묘사하면서 일부의 반발에 직면했다. 미국의 몇몇 극장에선 이를 문제 삼아 영화를 상영하지 않기로 했고, 러시아에선 이 영화에 16세 이상 관람가 등급을 매겼다. 하지만 논란에도 불구하고 영화는 17일 미국 개봉을 앞두고 역대 최고 수준의 예매율을 기록하며 흥행을 예고하고 있다. 빌 콘돈 감독은 “영화의 동성애 이슈가 너무 과장돼 알려졌다”며 “‘미녀와 야수’의 가장 큰 주제는 포용”이라고 강조했다.

소수자들에게 충분한 역할과 목소리를 부여하고, 문화적 다양성을 추구하려는 디즈니의 노력은 높이 평가할만 하지만, 아직은 부족하다는 지적도 나온다. ‘모아나’는 폴리네시아 원주민을 주인공으로 하면서도, 스토리에선 제국주의 식민지 지배의 바탕이 된 ‘개척 정신’을 강조하는 모순을 드러냈다. 문신을 새긴 마우이의 갈색 피부를 모티프로 아이들을 위한 할로윈 의상을 제작했다가 “우리의 피부는 코스튬이 아니다”라는 뉴질랜드 원주민 단체의 거센 항의를 받기도 했다. 디즈니가 ‘정치적 올바름’을 하나의 상업적인 수단으로만 다루고 있는 것이 아니냐는 의심을 불러일으키는 지점이다. 다양한 역사와 정체성을 지닌 전세계 관객들의 까다로운 요구를 콘텐트 안에 어떻게 녹여낼 것인가, 이 시대 디즈니를 비롯한 창작자들이 직면한 매우 어려운 숙제다. ●

글 이영희 기자 misquick@joongang.co.kr, 사진 월트디즈니컴퍼니코리아