사진으로 戰後 서울을 다시 말하다

뉴욕 국제사진센터(ICP·International Center of Photography·www.icp.org)는 전세계 사진작가들의 구심점 같은 곳이다. 전시와 교육, 아카이브와 커뮤니티 활동을 통해 사진을 포함한 모든 형식의 재생된 이미지에 대해 보고 듣고 이야기한다. 저명한 종군 사진기자이자 매그넘 포토스를 설립한 로버트 카파(1913~1954)의 동생으로 역시 사진작가였던 코넬 카파(1918~2008)가 형을 기리며 1974년 문을 열었다.

뉴욕 국제사진센터 한국인 첫 소장작가 한영수

이 ICP의 마나 컨템포러리 전시장에서 한국 작가의 사진전이 개막됐다. 사진작가 한영수(1933~1999)의 개인전 ‘한영수: 사진으로 본 서울, 1956~63’(2월 24일~6월 9일)이다. 국내 최초의 리얼리즘 사진 연구단체 ‘신선회’에서 사진가로서의 활동을 본격적으로 시작한 작가는 특히 광고 및 패션 사진 분야에서도 선구자적인 역할을 해왔다. 전쟁 직후 어수선하고 황량한 가운데 사람들의 찰나적 일상과 생생한 표정에서 뽑아낸 세련된 모던함이 60년의 세월을 훌쩍 뛰어넘어 오히려 선명하게 빛난다. 게다가 2일에는 이 사진들이 한국 작가의 작품으로는 처음으로 ICP에 영구소장됐다는 낭보도 전해졌다.

ICP와 전시를 공동주최한 맨해튼 워터폴 맨션 & 갤러리(Waterfall Mansion & Gallery·www.waterfall-gallery.com)의 최두은 겸임큐레이터로부터 전시 준비과정과 후기를 전해들었다.

글 정형모 기자 hyung@joongang.co.kr, 사진 한영수문화재단

“초기 매그넘 작가의 작품 연상시킨다”

2016년 초 워터폴 맨션 & 갤러리는 여성을 주제로 한 국제 그룹전 ‘더 니즈 포 마이 케어(The Needs for My Care)’라는 전시를 기획했다. 그 준비과정에서 유난히 눈에 들어온 사진들이 있었다. 어린 동생을 업고 있는 소녀와 한강에서 빨래를 하는 아낙네들에서부터 그다지 춥지 않아 보이는 가을 날 매끈한 모피 코트를 입고 거리를 걸어가는 자신만만한 여성까지, 전쟁의 참화를 딛고 변화를 시작한 서울이라는 도시에서 발견된 다양한 여성의 모습에 순간적으로 렌즈를 들이댄 것들이었다. 또 양장점들이 즐비한 골목 같은, 소비의 주체로서 변화하는 한국 여성의 달라진 위상을 보여주는 작품도 여럿 포함돼 있었다. 바로 한영수 작가의 작품들이었다.

1933년 개성의 유복한 가정에서 태어난 작가는 어릴 적부터 그림에 재능을 보였고 특히 사진에 관심이 많았다. 한국전쟁 이후 사회 문제에 관심을 갖는 한국 최초의 리얼리즘 사진 연구단체인 ‘신선회’에서 사진작가로서 활동을 시작한 그는 한국 경제가 막 궤도에 오르기 시작한 1966년 한영수사진연구소를 설립하고 광고 및 패션 사진 분야에서 명성을 쌓아갔다. 99년 작고 후 그의 딸 한선정은 ‘한영수문화재단’을 설립해 작가의 필름과 관련 기록을 보존하고 이를 알리는 일에 매진해 왔다.

아직 미국에는 널리 알려져 있지 않은 한 작가의 작품을 본격적으로 소개하기 위해 ICP의 크리스토퍼 필립스 겸임큐레이터를 전시장으로 초대해 협력 가능성을 타진했다. 그는 『모던 시대의 사진: 유럽의 기록과 비평, 1913-1940』을 저술했고, 2000년부터 ICP에서 아시아 사진 및 비디오 작가들을 포함하는 다양한 전시를 기획한 전문가다. 필립스는 “오늘날의 관점에서 보더라도 그의 사진들은 놀라움으로 다가온다. 흠잡을 곳 없는 구도와 완벽한 타이밍, 그리고 사회 구석구석에 대한 세심한 관심은 앙리 카르티에 브레송(Henri Cartier-Bresson)이나 데이비드 시무어(David Seymour, Chim), 마크 리부(Marc Riboud)와 같은 초기 매그넘 작가들의 작품들을 연상시킨다”며 높이 평가했다.

ICP는 설립 이래 700회가 넘는 전시와 수천 회가 넘는 다양한 수준의 수업을 선보여 온 세계적 사진 전문 미술관이자 학교다. 전시·교육 프로그램·커뮤니티 활동 등을 통해 문화에 있어서 이미지의 역할에 대한 열린 토론의 장을 제공해 왔다. 2014년에는 미술 특구로 떠오르고 있는 맨해튼 동쪽 이스트 빌리지(East Village) 바워리(Bowery)가의 뉴 뮤지엄(New Museum) 맞은편에 ICP 미술관을, 마나 컨템포러리에는 갤러리·라이브러리·수장고 등을 동시에 갖추며 새로운 시작을 알렸다. 또 워터폴 맨션 & 갤러리는 맨해튼의 정통 미술관들이 있는 어퍼 이스트에 있다. 사회적 참여를 위한 플랫폼이자 컨템포러리 아트 갤러리다. 문화적 영향력을 가진 단체들과의 창의적인 협력을 통해 국제 아티스트들을 위한 지속 가능한 플랫폼을 만드는 것을 목표로 한다.

이 두 기관은 한영수 작가의 작품이 미국에 본격적으로 소개되는 최초의 전시를 공동주최하기로 결정했다. 한영수문화재단과의 긴밀한 협력 하에 크리스토퍼 필립스와 필자가 공동으로 기획에 참여했다. 기존 미디어에서 소개되어온 한국 전쟁 직후 통상적인 서울의 모습이 아닌, 새로운 서울의 모습을 제안하기 위해 노력했다.

“곤궁한 50년대 넘어섰다는 면에서 초현실적”

이번 전시에는 전쟁 이후 서울이 사회적·경제적으로 새롭게 탄생하는 광경을 독창적으로 담아내고 있는 총 38점의 사진을 걸었다. ‘한영수-서울모던타임즈(Han Youngsoo: His Modern Times in Seoul, 한영수문화재단 제작)’라는 제목의 동영상 비디오 및 관련 서적도 함께 내놨다.

한 작가는 옛 서울의 전통과 건축물들을 결코 가볍게 여기지는 않았지만, 현대화된 도시로 탄생하는 엄청난 변화의 시기를 겪는 서울의 평범한 사람들의 일상을 담아내는 데 보다 큰 관심을 가지고 있었다. 서울을 모르는 관객들에게 배경이 될 수 있도록 도시의 풍경을 이번 전시의 일부로 포함하기도 했지만, 마치 영화 도입부의 한 장면처럼 머리에 바구니를 이고 버스가 정차되어 있는 좁은 틈새를 비집고 걸어 나오는 여인, 헌 책을 파는 노점을 지키는 커플 등 도시 속 사람들의 삶의 단면을 포착한 한영수의 작품을 통해 서울을 다시 이야기하고자 했다. 날이 좋아서 혹은 비나 눈이 내려서 분주한 사람들, 자동차·전차 등의 움직임은 급속히 자리를 잡아가는 서울의 다양한 도시 문화를 설명하기에 충분했다.

문화비평가 이영준은 그의 사진세계를 두고 “비참했던 서울을 아름답게 찍는다는 것은 무슨 의미일까”라고 묻는다. “사진가가 세상을 어떻게 보느냐는 중요한 문제인데, 그는 50년대부터 현대적인 시스템과 그 결과로 나온 시각적 흔적에 관심이 많았다. 모던한 것을 찍을 때 모던한 감각을 갖춰야 한다는 것을 굉장히 의식하고 노력한 것 같다. 그는 서울을 다른 공간으로 탈바꿈시켜 보여주었다. 50~60년대 한국의 곤궁했던 현실을 넘어섰다는 의미에서, 그의 사진은 초현실적이다.”

ICP, 한국 작가 최초로 15점 한꺼번에 소장

뉴욕 최대의 아트 페어가 개최되는 아모리 주간인 지난 2일, 워터폴 맨션 & 갤러리에서 관객과의 대화가 열렸다. 뉴욕의 미술관 관계자 및 뉴욕을 방문한 해외 컬렉터, 관심 있는 일반인에게 한 작가를 소개하는 자리였다. 한국계 젊은 컬렉터들은 “이 사진들을 통해 이민자인 부모님들의 삶의 터전을 간접적으로 경험함으로써 대화와 소통의 새로운 창구가 열린 듯 하다”며 감동했다.

워터폴 맨션 & 갤러리의 케이트 신(Kate Shin) 대표는 “이번 전시 덕분에 한국 작가 중 최초로 한영수의 작품이 ICP에 소장될 수 있게 돼 기쁘다”고 낭보를 전했다. ICP의 마크 루벨(Mark Lubell) 디렉터는 “총 15점을 소장함으로써 ICP가 한영수 작품의 해외 최대 소장 미술관이 되었다는 점이 매우 특별하다”고 의미를 부여했다. 단일 작품이 아니라 15점이 한꺼번에 소장됐다는 것은 앞으로 ICP가 주최하는 다양한 주제전에 포함되거나 미국 및 해외 다른 미술관 전시에 초대될 수 있는 가능성이 열렸다는 점에서 큰 의미가 있다.

또 이번에 소개하지 못한 방대한 초기 작품들뿐만 아니라 한국 최고의 광고사진가로 명성을 얻었던 60년대 후반 이후의 사진들, 주말이면 전국을 누비며 촬영했다고 전해지는 풍경 사진 등 아직 소개되지 않은 작품들로 후속 전시들이 기획될 수 있는 가능성도 열어둔 셈이다. 한영수문화재단 한선정 대표는 “이번 전시로 사진가 한영수의 작품이 널리 알려지는 계기가 됐다. 앞으로도 지속적으로 전시가 열리도록 최선을 다하겠다”며 기쁨을 감추지 않았다.

이번 전시에 대해 다양한 관련 기관에서 문의가 이어지고 있는 만큼, 미국 내에서의 순회전 혹은 한영수 작가의 다른 작품의 전시로 이어질 가능성도 점점 높아지고 있다. 한국의 사진작가들에 대한 국제적 관심을 환기시킬 수 있는 초석이 되기를 기대해 본다. ●

글 최두은 큐레이터 choid@newschool.edu