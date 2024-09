'여자 대통령' 부른 걸스데이의 놀라운 예측

10일 오전 11시 박근혜 대통령의 탄핵이 만장일치로 인용된 가운데 여자 아이돌 그룹의 과거 타이틀곡이 화제다.

화제의 주인공은 지난 2013년 발매된 걸스데이의 '여자 대통령'이다. 이 곡은 발매 당시 "우리나라 대통령도 이제 여자분이신데"라는 가사로 논란이 되기도 했다.

박근혜 대통령의 탄핵이 인용된 이후, SNS와 온라인 커뮤니티에는 걸스데이의 '여자 대통령' 무대가 캡처돼 올라왔다. 사람들의 눈길을 끈 것은 캡처된 사진 속 "우리나라 대통령도" "잡혀가는 건가"라는 가사다. 절묘하게 편집돼 현재 정국을 보여주는 듯하다.

이 부분의 실제 가사는 다음과 같다.

'우리나라 대통령도 이제 여자분이신데 뭐가 그렇게 심각해 왜 안돼 여자가 먼저 키스 하면 잡혀가는 건가?'

또 무대 위 걸스데이 멤버와 댄서들의 숫자가 8명인 걸 들어 탄핵 결정이 8대0인 것에 빗대기도 했다.

네티즌들의 관심은 가요 차트의 변화로도 이어졌다. 음원사이트 멜론에서 실시간 급상승 검색어를 차지했을 뿐 아니라, 이날 2시 실시간 급상승 차트 1위를 차지한 것이다.

이를 두고 네티즌들은 "'정국 예언돌' 아니냐" "이 노래 차트인 시켜주자!" 등의 반응을 보이고 있다.

걸스데이는 오는 3월 27일 컴백을 앞두고 있다.

아래는 가사 전문,

널 사랑한다고 말해버릴까 싶어 이렇게

매일 가슴아파 아파

아파 아파 아파 아파

그런데 왜 이래 니 앞에만 서면 작아져

버려 아무것도 아닌 애기같아 애기같아

오오오오

너만 생각하면 나는 마음이 좋아

눈을 뜰 수 없어

Come on Just do it this yo~

나를 따라 해봐 이렇게

Come on Come on 오오오

Come on Come on 오오오

니가 먼저 다가가 사랑 한다 말을 해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

우리나라 대통령도 이제 여자분이신데

뭐가 그렇게 심각해 왜 안돼 여자가

먼저 키스 하면 잡혀가는건가?

그 애에게 다가가 니가 먼저 키스해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

이젠 그래도 돼

따라따라따따라따라x4

널 좋아한다고 고백해볼까 싶어

너 땜에 온통 머릿속이

어질 어질 어질 어질 어질

너만 바라보면 자꾸 웃음이 나와

녹을것만 같아

Come on Just do it this yo~

나를 따라 해봐 이렇게

Come on Come on 오오오

Come on Come on 오오오

니가 먼저 다가가 사랑 한다 말을 해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

우리나라 대통령도 이제 여자분이신데

뭐가 그렇게 소심해 왜 안해 여자가

먼저 키스 하면 잡혀가는건가?

그애에게 다가가 니가 먼저 키스해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

따라따라 따따라따라x4

걱정하지마 하고싶은대로 해

난 너의 모든걸 다 갖고 말겠어

널 사귀자고 할래 널 좋아한다 할래

널 사랑할래 이제

Come on Like this

Come on Just do it this yo~

니가 먼저 해 좀 다르게

Come on Come on 오오오

Come on Come on 오오오

니가 먼저 다가가 내꺼라고 말을 해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

우리나라 대통령도 이제

여자분이신데 뭐가 그렇게 심각해

왜안돼 여자가 먼저 키스하면 잡혀가는건가?

그 애에게 다가가 니가 먼저 키스해

이제 그래도 돼 니가 먼저 시작해

이젠 그래도 돼

이희주 인턴기자 lee.heejoo@joongang.co.kr