[인사] 국토교통부 外

◆국토교통부<국장급 승진>▶지역발전위원회(파견) 손옥주▶부산지방국토관리청장 김수상<과장급 전보>▶운영지원과장 김복환▶창조행정담당관 이윤상▶토지정책과장 김상석▶부동산산업과장 김정희▶건설정책과장 김태병▶도시광역교통과장 박대순▶공공기관지방이전추진단 기획총괄과장 이창희▶국토교통인재개발원 운영지원과장 신동호▶지역정책과장 박준형
◆환경부<국장급 승진>▶국립생물자원관 생물자원활용부장 김동구<과장급 전보>▶국립생물자원관 운영관리과장 조순
◆홍익대▶관리담당 부총장 김경호▶종합캠퍼스 개발본부장 강준모▶대학원장 이광철▶건축도시대학원장·환경개발연구원장 황기연▶광고홍보대학원장 성열홍▶경영대학원장·세무대학원장 이원흠▶미술대학원장 이선우▶법과대학장 음선필▶상경대학장 정래용▶ 학생처장 고경호▶중앙도서관장·법학도서관장 김태식▶현대미술관장 주태석▶PACE센터장 신승원▶세종캠퍼스 창업교육센터 소장 한정희▶〃 학생상담센터 소장 김희산▶체육행정부장 박영원▶학생처 부처장건강진료센터·소장장애학생지원센터 소장 조한▶기획관리처 기획담당부처장 임찬숙▶교학처 교무연구담당부처장 이승현▶〃 학생담당부처장 김건동▶세종캠퍼스 전산실 관리부장 서범주▶국제협력본부 본부장·국제교류실 실장 권지연▶〃 국제학생지원실 실장 이영미