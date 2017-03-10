1 읽는 중

글자크기 설정

글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도
동일하게 적용됩니다.

피플 인사

[인사] 국토교통부 外

중앙일보

입력

지면보기

종합 22면

◆국토교통부<국장급 승진>▶지역발전위원회(파견) 손옥주▶부산지방국토관리청장 김수상<과장급 전보>▶운영지원과장 김복환▶창조행정담당관 이윤상▶토지정책과장 김상석▶부동산산업과장 김정희▶건설정책과장 김태병▶도시광역교통과장 박대순▶공공기관지방이전추진단 기획총괄과장 이창희▶국토교통인재개발원 운영지원과장 신동호▶지역정책과장 박준형

◆환경부<국장급 승진>▶국립생물자원관 생물자원활용부장 김동구<과장급 전보>▶국립생물자원관 운영관리과장 조순

◆홍익대▶관리담당 부총장 김경호▶종합캠퍼스 개발본부장 강준모▶대학원장 이광철▶건축도시대학원장·환경개발연구원장 황기연▶광고홍보대학원장 성열홍▶경영대학원장·세무대학원장 이원흠▶미술대학원장 이선우▶법과대학장 음선필▶상경대학장 정래용▶ 학생처장 고경호▶중앙도서관장·법학도서관장 김태식▶현대미술관장 주태석▶PACE센터장 신승원▶세종캠퍼스 창업교육센터 소장 한정희▶〃 학생상담센터 소장 김희산▶체육행정부장 박영원▶학생처 부처장건강진료센터·소장장애학생지원센터 소장 조한▶기획관리처 기획담당부처장 임찬숙▶교학처 교무연구담당부처장 이승현▶〃 학생담당부처장 김건동▶세종캠퍼스 전산실 관리부장 서범주▶국제협력본부 본부장·국제교류실 실장 권지연▶〃 국제학생지원실 실장 이영미

앱에서만 제공되는 편의 기능
  • · 로그인하면 AD Free! 뉴스를 광고없이 더 깔끔하게
  • · 속보는 물론 구독한 최신 콘텐트까지! 알림을 더 빠르게
  • · 나에게 딱 맞는 앱 경험! 맞춤 환경으로 더 편리하게
Innovation Lab
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서
2024 아트 & 패션 트렌드 보고서

Posted by 더 하이엔드

영 피프티는 젊다, 생각보다
영 피프티는 젊다, 생각보다

Posted by SIMMONS

인공지능이 바꿀 기업의 미래
인공지능이 바꿀 기업의 미래

Posted by 더존비즈온

K, 도쿄에 상륙하다
K, 도쿄에 상륙하다

Posted by iLab 오리지널

2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정
2024년 최고의 시계를 발견해가는 여정

Posted by 더 하이엔드

개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드
개성과 품격 모두 잡은 2024년 하이패션 트렌드

Posted by 더 하이엔드

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT