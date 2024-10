김한솔 탈출 도왔다는 천리마 민방위의 정체는? 주한네덜란드 대사관 "현재 확인해줄 수 없다"

김한솔의 탈출을 도왔다고 나선 ‘천리마 민방위(Cheollima Civil Defense)’는 김정남 피살 이후 급히 조직된 단체로 보인다. 탈북자 출신인 안찬일 세계북한연구센터 소장은 8일 이 단체에서 공개한 영상을 본 후 “이번 (김정남) 사건으로 급조된 단체로 보인다”며 “천리마와 민방위라는 어울리지 않는 단어를 조합한 것은 이상하다”고 말했다. 통일부 정준희 대변인도 이날 정례브리핑에서 “(천리마 민방위는) 우리가 알고 있는 단체는 아닌 것 같다”고 말했다.

천리마 민방위는 홈페이지에서 한국어와 영어로 “북조선 사람들에게”라고 글을 시작하며 “탈출을 원하시거나 정보를 나누고 싶은 분은 우리가 지켜 드리겠습니다. 어느 나라에 계시던지 가능합니다”라고 적고 있다. 이어 “여러 북조선 사람을 벌써 도와온 우리는 어떤 대가도 바라지 않습니다”라고 설명한다. 이어 자신들이 탈출을 도왔다는 한 전직 북한 고위 관리를 익명으로 인용해 “저의 개인 손전화 번호를 안 것부터 탈출 과정에 신속하게 동원시켰던 고급 승용차, 비행기까지 당신들의 열정과 빈틈없는 준비는 매우 놀라웠습니다”라고 전하고 있다.

천리마 민방위의 한국어는 완벽하지 않다. “우리의 인도적 활동이 지속합니다”라는 등 조사 사용법이 잘못돼있다. 영어를 모국어로 구사하는 이가 한국어로 번역을 했을 가능성이 있다.

천리마 민방위는 김한솔로 추정되는 인물의 영상을 링크하면서 “지난달 김정남 피살 이후 그 가족에게서 도움이 필요하다고 요청이 왔다”면서 “급속히 그들을 만나 안전한 곳으로 직접 이동해 드렸다”고 주장했다. 이어 다만 “긴급한 시기에 한 가족의 인도적 대피를 후원한 네덜란드 정부, 중국 정부, 미국 정부와 한 무명의 정부에게 감사를 표한다”면서 특히 주한 네덜란드 대사에 특별한 감사를 표한다고 했다. 중앙일보는 이에 대해 주한네덜란드대사관에 문의를 했으나 “현재 확인해줄 수 없다”는 답변만 돌아왔다.

천리마 민방위는 “김정남 가족의 현 행방이나 위 탈출 과정에 대한 사항은 이 이상 공개하지 않는다”고 밝혔다.

완벽하지 않은 한국어...후원 안내 방법도 안내

북조선 사람들에게

탈출을 원하시거나 정보를 나누고 싶은 분은 우리가 지켜 드리겠습니다. 어느 나라에 계시던지 가능합니다. 가시고 싶은 곳으로 안전히 보내드리겠습니다. 여러 북조선 사람을 벌써 도와온 우리는 어떤 대가도 바라지 않습니다.

“북조선 사람들이 외국에 나오면 가장 먼저 생각하는 단어가 탈출입니다. 누구보다 당성이 높다는 대사들이나 가끔 외국 파견 대표단들을 점검하기 위해 나오는 검열단 간부들도 탈출심리는 똑같습니다. 그만큼 북조선의 당 조직생활 감옥에 갇혀본 삶이라면 그 어떤 고위급이라도 자신이 노예나 다름없다는 공통된 의식을 갖고 있습니다. 특히 가족과 함께 나오는 출장자들의 경우 본국으로의 소환명령은 죽음으로의 소환강요처럼 끔직해합니다. 그렇듯 외국이란 탈출의 끝이 무한정 열려있지만 길이 없는 풍랑 사나운 망망대해와 마찬가지입니다.

저에게 당신들의 손길은 그 망망대해의 등대와 같았습니다. 처음 저에게 연락 왔을 때 저는 솔직히 많은 의심을 했었습니다. 단체 이름도, 업적도 전혀 알려지지 않았고, 또 굳이 알 필요도 없다고 말했기 때문입니다. 그러나 당신들은 형체가 없는 신비한 그림자 같은 존재였습니다. 저의 개인 손전화 번호를 안 것부터 탈출 과정에 신속하게 동원시켰던 고급 승용차, 비행기까지 당신들의 열정과 빈틈없는 준비는 매우 놀라웠습니다. 죽음의 끝까지 예감했던 아득한 탈출 악몽이 단 몇 시간 만에 이루어진 것은 실로 나의 기적이기 전에 당신들의 기적이고 은혜였습니다.

지금 이 순간, 저는 무슨 말로 당신들에게 감사의 인사를 해야 할지 몸둘바를 모르겠습니다. 평생 수령과 노동당에 충성하며 남들이 쉽게 오를 수 없는 고위직의 출세와 부를 누려왔지만 이러한 감사의 느낌는 난생처음이였습니다. 저는 당신들을 위해 무엇이든 도울 것입니다. 당신들은 북조선 출장자들의 희망입니다. 당신들만이 그들에게 그림자처럼 다가갈 수 있고, 당신들만이 그들의 소원을 성취시켜줄 수 있습니다. 저의 경험이 그 믿음이고, 저의 성공이 그 약속입니다. 다시 한 번 감사의 큰 절을 드립니다. ”

- 북조선 고위 간부로부터

도움이 필요하신 분은 아래 연락처를 이용해 주시면 됩니다:

CCDprotection@protonmail.com

지난달 김정남 피살 이후 그 가족에게서 도움이 필요하다고 요청이 왔습니다. 급속히 그들을 만나 안전한 곳으로 직접 이동해 드렸습니다. 그외 북조선 사람도 요청을 보내와 탈출을 여러번 실행 했습니다. 김정남 가족의 현 행방이나 위 탈출 과정에 대한 사항은 이 이상 공개하지 않습니다.

긴급한 시기에 한 가족의 인도적 대피를 후원한 네덜란드 정부, 중국 정부, 미국 정부와 한 무명의 정부에게 감사를 표합니다. 또한 북조선 체계 안에서 지원을 하는 동료들에게 감사를 표합니다.

갑작스레 도움을 요청했을때 우리에게 급속히 응답을 주신 주조선-주한 네덜란드 엠브레흐츠 대사님께 특별한 감사를 표합니다. 엠브레흐츠 대사님은 인권과 인도주의를 향한 네덜란드의 오랜 원칙적 입장을 입증하신 분입니다.

이번 인도적 대피 요청을 사절한 몇 정부들에 유감을 표합니다. 그러나 역사의 바른쪽에 서시는 많은 분께 우리는 깊은 감사의 마음을 전합니다.

천리마민방위 | Cheollima Civil Defense