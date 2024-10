AI 비서, 상용화엔 아직 ‘지능 부족’

LG전자의 신작 스마트폰 G6에 탑재된 인공지능(AI) 비서 ‘구글 어시스턴트’에 물었다. “애플이 만든 시리에 관해 이야기해 줄래? (Tell me about Apple Siri?)” 그러자 구글 어시스턴트는 “시원한 시리에 관해 이야기해 줄래? (Tell me about that‘s cool Siri?)”라고 잘못 알아들었다.

MWC서 예상 밖 존재감 미약 #소음에 약해 엉뚱한 대답 잦아 #소니·화웨이 등은 AI 탑재 안 해

같은 질문을 ‘노키아 3’에 탑재된 구글 어시스턴트에도 물었다. 질문은 알아들은 듯 했지만, “나는 잘 모르겠습니다(I don’t understand)”란 답이 돌아왔다.

지난달 27일부터 나흘간 스페인 바르셀로나 모바일월드콩그레스(MWC) 2017에서 AI의 존재감은 의외로 약했다.

LG전자 G6나 노키아 제품을 제외하면 AI 비서 기능을 탑재한 제품도 드물었다. 중국 화웨이의 신작 P10에는 아마존의 알렉사가 탑재될 것으로 알려졌지만, 베일을 벗어보니 AI 기능은 없었다. 소니의 엑스페리아 XZ와 TCL의 블랙베리 키원 등에도 AI 기능이 없기는 마찬가지였다.

LG G6와 노키아 제품에 탑재된 구글 어시스턴트도 전시장안 소음에 취약한 모습을 보였다. LG전자는 G6의 AI 비서 기능을 체험할 수 있는 공간을 유리 벽을 설치해 따로 만들어야 했다. 노키아 제품은 여러 번 질문을 해야 겨우 알아듣거나, 질문을 알아듣고서도 엉뚱한 대답을 하기도 했다.

전문가들은 앞으로의 AI 비서 기술 경쟁은 소비자의 실생활에 얼마나 도움을 줄 수 있는 지가 관건이라고 지적한다. 가령 서울 명동에서 맛있는 중국 음식점을 찾아달라고 할 때, 포털에서 검색되는 곳들을 잔뜩 늘어놓는 수준이어선 안된다는 것. 맛집으로 소문이 난 곳을 찾아주고 예약까지 해 줄 수 있어야 소비자가 유용성을 느낄 수 있다는 것이다. LG G6의 AI 비서 기능은 올해 안에 한국어 버전이 출시될 수 있을 지 확신할 수 없기 때문에 당장은 영어 공부에 유용한 정도다.

박용후 피와이에이치 대표는 “정보의 질적 측면에선 국내 식당·호텔 등 토착 서비스업 관련 정보가 많은 네이버·카카오와 전 세계적으로 정보가 모이는 구글과의 경쟁이 치열할 것”이라며 “할인 상품, 자주 쓰던 상품 등 소비자가 가장 필요로 하는 상품을 추천해주는 실용적인 기능을 개발하는 것도 관건”이라고 강조했다.

