고순동 한국마이크로소프트 대표 '클라우드 퍼스트' 주도하는 디지털 혁명가

경쟁사가 먼저 클라우드 시장에 진출한 것은 인정해야 한다. 대신 아마존은 이아스(IaaS:Infrastructure as a Service)로 시작해 파스(PaaS:Platform as a Service)로 확장하고 있다. 우리는 반대로 파스에서 시작해 이아스와 사스(SaaS:Software as a Service)로 확대하고 있다. 경쟁사에는 없는 클라우드 운영체제뿐만 아니라 애플리케이션도 가지고 있기 때문에 이런 확장이 가능하다.

애저가 경쟁력이 뛰어난 이유다. 우리의 목표는 모든 개인과 기업이 많은 일을 할 수 있도록 해주는 것이다. 클라우드 시장에서 우리가 1등을 할 것이다.(웃음)