톰 행크스가 백악관에 에스프레소 머신 보낸 진짜 이유는

영화배우 톰 행크스가 백악관 기자단에 “진실을 위해 싸워달라”며 에스프레소 머신을 선물했다고 USA투데이가 2일(현지시간) 보도했다.

행크스는 에스프레소 머신을 선물하며 자신이 직접 쓴 메모도 함께 보냈다.

그는 메모에서 “진실, 정의, 미국의 전통을 지키기 위한 싸움을 계속해달라. 특히 진실을 위해 싸워달라”(Keep up the good fight for Truth, Justice, and the American Way. Especially the Truth Part)고 당부했다.

행크스가 백악관 기자단에 에스프레소 머신을 선물한 건 사실 이번이 세 번째다. 그는 조지 W 부시 대통령 시절인 2004년 우연히 백악관 기자실을 방문했다가 기자들이 커피자판기에서 커피를 뽑아 마시는 걸 보곤 다음날 에스프레소 머신을 처음으로 선물했다. 이후 2010년 이전에 선물한 머신이 낡았을 것이라며 새 에스프레소 머신을 백악관 기자실에 갖다놨다. 이번에도 7년 만에 에스프레소 머신을 교체해준 셈이다.

하지만 머신과 함께 자신의 메모를 동봉한 건 이번이 처음이라고 USA투데이는 전했다. 이를 두고 도널드 트럼프 미국 대통령을 겨냥해 보낸 ‘뼈있는’ 메시지란 해석도 나오고 있다. 영국 일간 가디언은 “행크스는 대선기간 힐러리 클린턴을 지지했다” 며 “트럼프 당선 뒤엔 미국이 엉망이 되고 있다는 발언을 했다”고 전했다.

